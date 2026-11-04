La severa advertencia de Arturo Pérez-Reverte si no quieres que la Guardia Civil te casque «100 mortadelos»

Arturo Pérez-Reverte ha compartido en X su experiencia tras recibir una multa de cien euros por no llevar puesto el cinturón de seguridad durante un trayecto en taxi, un detalle que él mismo considera una imprudencia clara y que encaja de forma impecable con la sanción impuesta. En su publicación, el académico muestra una actitud constructiva y autocrítica que destaca por su sinceridad y por la ausencia de quejas o excusas habituales en estos casos. El escritor detalla el incidente con naturalidad y subraya que la intervención de la Guardia Civil fue del todo pertinente.

El autor no solo acepta la sanción sin protestar, sino que paga la multa en el acto y desea buen servicio a los agentes, lo que refleja una postura madura y ejemplar ante una falta de tráfico menor pero real. Esta reacción contrasta con la tendencia a buscar justificaciones o a cuestionar la autoridad en situaciones similares, y pone el foco en la responsabilidad individual como base para cumplir las normas de seguridad vial. El episodio, ocurrido recientemente, sirve así como recordatorio práctico de que las reglas existen por motivos concretos y que reconocer el propio descuido forma parte de una conducta cívica adecuada.

Con toda la razón del mundo, la Guardia Civil me ha calzado hoy cien mortadelos de multa, que he pagado en el acto. Todo pertinente y correcto. Les he deseado buen servicio. pic.twitter.com/Xk7mPsj79i — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) November 2, 2026

La multa y su contexto inmediato

Pérez-Reverte describe el hecho con precisión y sin rodeos. La sanción llegó por no abrocharse el cinturón en el taxi, una obligación que afecta a todos los ocupantes del vehículo independientemente del tipo de transporte. El escritor valora la actuación como correcta y asume que la multa de cien euros responde a una infracción objetiva que él mismo cometió. Esta autocrítica refuerza el mensaje de que las normas de tráfico deben aplicarse con igualdad y que la aceptación de la sanción contribuye a su legitimidad.

El detalle del pago inmediato y el agradecimiento implícito a los agentes convierten el relato en un ejemplo de cómo manejar este tipo de situaciones sin generar polémica innecesaria. La frase principal del post resume esa postura: «Con toda la razón del mundo, la Guardia Civil me ha calzado hoy cien mortadelos de multa, que he pagado en el acto. Todo pertinente y correcto. Les he deseado buen servicio».

«Con toda la razón del mundo, la Guardia Civil me ha calzado hoy cien mortadelos de multa, que he pagado en el acto»

La imagen adjunta al tuit muestra el documento de la multa, lo que añade transparencia al relato y permite a los lectores comprobar que no se trata de una anécdota inventada ni exagerada.

Reacciones en la red

Las respuestas al post reflejan un debate vivo sobre la aplicación de las normas de tráfico y la percepción de equidad en las multas. Algunos usuarios señalan diferencias entre el transporte en taxi y otros medios públicos, mientras otros comentan el destino del dinero recaudado o comparan con infracciones que perciben como más graves y menos sancionadas. El tono general oscila entre el humor y la reflexión sobre la seguridad vial, sin que el propio Pérez-Reverte participe en polémicas secundarias.

El conjunto de reacciones confirma que el post ha generado interés precisamente por la actitud serena y autocrítica del escritor, que convierte una multa cotidiana en un pequeño ejercicio de responsabilidad compartida.