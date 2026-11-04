Un superviviente de la tragedia de Urda estalla contra Puente y su equipo: «Son p*tos inútiles que se ríen en nuestra cara»

Estalló como nunca y en pleno directo.

Miguel Contreras, superviviente del accidente ferroviario en Urda, expresó su indignación en el programa Y Ahora Sonsoles de Antena 3 al denunciar la actitud del ya dimitido o cesado Óscar Puente y su equipo al frente del Ministerio de Transportes.

Su reacción desaforada, pero cargada de razón, coincidió con el sentir generalizado de miles de usuarios del servicio ferroviario, hartos de una gestión que durante cerca de una semana mantuvo al ministro en su puesto pese a las crecientes demandas de dimisión.

Miguel Contreras, un superviviente de la tragedia ferroviaria en Urda, estalla en @YAhoraSonsoles contra el ya dimitido / cesado Óscar Puente y todo su equipo: "Se están riendo en nuestra cara, son unos putos inútiles". pic.twitter.com/ZkCNmIR3DH — Luis Rioja (@miescano351) November 4, 2026

La tragedia, que se saldó con 69 muertos y alrededor de 200 heridos, se produjo después de que el sistema de seguridad LZB fallara en un tramo de la línea Madrid-Sevilla. Según las explicaciones del propio Puente, el centro de control de Adif en Atocha autorizó al AVE a reanudar la marcha en condiciones normales pese a que el Iryo seguía detenido más adelante. El impacto se produjo a una velocidad estimada entre 160 y 200 km/h. El accidente es el más grave en la red de alta velocidad española desde Angrois y llega apenas nueve meses después del de Adamuz (46 muertos en la misma línea).

Contreras, que viajaba en el Iryo y salió ileso, contó en varios medios el horror de los primeros minutos: el golpetazo, los crujidos, la visión de pasajeros ensangrentados y la sensación de que aquello «no es un accidente, es una negligencia». En declaraciones anteriores ya había señalado la falta de disculpas y la percepción de que las prioridades del Gobierno están en las urnas del 29-N más que en las víctimas.

Su estallido en Y ahora Sonsoles, con Puente aún compareciendo en el Congreso, reflejó el sentir de muchos afectados: la dimisión no basta si no hay asunción real de responsabilidades ni sensación de que se les toma en serio: