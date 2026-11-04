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SÁNCHEZ SACRIFICA A SU MINISTRO TRAS EL DESPLOME EN LAS ENCUESTAS

Tomás Gómez descubre la sucia estrategia de Sánchez cargándose a Puente para salvar su trasero: “Es cálculo electoral”

La decisión de cesar a Óscar Puente no responde a responsabilidad política sino a puro cálculo electoral ante el hundimiento del PSOE en los sondeos

Tomás Gómez descubre la sucia estrategia de Sánchez cargándose a Puente para salvar su trasero: “Es cálculo electoral”
Archivado en: Óscar Puente | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Tomás Gómez

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Tomás Gómez ha desnudado este 3 de noviembre de 2026 en ‘Horizonte’ (Cuatro) la maniobra del PSOE y de Pedro Sánchez con la salida de Óscar Puente.

Lejos de cualquier gesto de responsabilidad política, el analista lo ha calificado como un movimiento de puro cálculo electoral para intentar frenar la hemorragia en las encuestas.“Viendo el fin de semana era complicado mantenerle. La decisión inicial era mantenerlo y sostenerlo, pero esto no es por responsabilidad política, esto es cálculo electoral puro y duro. Se ha caído el peso en las encuestas y Pedro Sánchez, que intentaba no cesar a Óscar Puente, finalmente dio la orden: tienes que irte”, ha afirmado Gómez.

Según el analista, la consecuencia inmediata es clara: el que queda ahora totalmente expuesto es el propio Pedro Sánchez. En la comparecencia de este martes se ha vuelto a poner de manifiesto, dice, el maquiavelismo del presidente. Recuerda la máxima de Maquiavelo: en política el final no llega cuando crecen tus adversarios, sino cuando dejan de amortiguarte tus aliados.

Y la fotografía de esta legislatura ha quedado al descubierto: solo Bildu ha mantenido el apoyo y no ha pedido la dimisión de Óscar Puente. El resto de socios y partidos han exigido su salida. “Es la fotografía de lo que ha sido esta legislatura”, ha subrayado.

Gómez avisa de que el problema va mucho más allá del ministro cesado. “Esto no es solamente el ministro. Aquí hay una decisión de gobierno. Y es un gobierno que no ha funcionado en nada”. Cita los fallos en la red eléctrica, la gestión de Adamuz, la tragedia con numerosas víctimas mortales que se ha vuelto a producir y la incapacidad para proteger al ciudadano en infraestructuras, servicios e integridad territorial. Recuerda que Ceuta sigue sin solución y que la responsabilidad del Gobierno es enorme.“Es el caso de libro de un gobierno fallido para un Estado y un pueblo que no lo merece”, ha concluido.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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