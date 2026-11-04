Vea la vomitiva imagen de Loreto Ochando rindiéndose a Óscar Puente el día de su dimisión

La imagen lo dice todo.

El 3 de noviembre de 2026, horas después de que Óscar Puente anunciara su dimisión como ministro de Transportes “por dignidad” tras los dos accidentes ferroviarios (Adamuz y Urda) que suman más de un centenar de muertos, las cámaras captaron una escena en el hemiciclo que ha generado una oleada de críticas en redes.

En las imágenes difundidas por Periodista Digital se ve a la periodista Loreto Ochando —vestida de forma informal con sudadera blanca y vaqueros— acercarse a Puente, ponerle las manos en los hombros y el pecho, y mantener un contacto físico estrecho y prolongado mientras le habla de cerca. La escena, que incluye gestos de cercanía y apoyo, ha sido descrita por múltiples usuarios como una rendición pública o un “casi morreo” que choca frontalmente con la imagen de periodista objetiva que la propia Ochando proyecta en televisiones.

La secuencia se produce en el mismo escenario en el que Puente acababa de asumir la “dignidad política” y la empatía con las víctimas para abandonar el cargo y renunciar también a encabezar la lista del PSOE por Valladolid. Mientras el ministro recibía muestras de apoyo de compañeros, la periodista aparece en primer plano ofreciendo un contacto físico como una entrega acrítica al político que durante meses había defendido desde plató.

El contraste es el que más indigna a los críticos: la misma voz que en antena carga contra la oposición y minimiza o contextualiza las responsabilidades del Gobierno aparece, el día de la caída de Puente, ofreciendo un abrazo cercano y gestos de cariño en el Congreso. Para quienes llevan tiempo señalando su sesgo, la imagen no es un simple saludo profesional, sino la confirmación visual de una parcialidad que ya no necesita palabras.

Oye @loretoochando me encanta tu profesionalismo y tu objetividad como periodista ehhh. ¿Tu casi morreo con Óscar va en el sueldo o en tus cualidades como comunicadora? Tus duras críticas a Feijóo para defender a Puente se entienden con estas imágenes. https://t.co/SfgwsaWoyb — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) November 3, 2026

jajajaja @loretoochando hajajajaaja Se abrazó a Ábalos y le metieron en el trullo, ahora al capó de puerto Urdaco. le ha puesto la X — Cristina Seguí (@CristinaSegui) November 3, 2026