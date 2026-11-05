La AIReF advierte de los ajustes que deberá hacer el próximo Gobierno por el gasto excesivo de Sánchez

El futuro Gobierno se encontrará con unas cuentas que ofrecen poco margen de maniobra debido al gasto excesivo del Ejecutivo de Pedro Sánchez. La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Inés Olóndriz ha advertido que España deberá implementar ajustes o renegociar su plan fiscal con la Comisión Europea.

Este problema no se limita a un único ejercicio. La desviación se ha acumulado desde 2023 y tendrá repercusiones en los Presupuestos Generales del Estado que se elaboren para 2027, además de influir en las decisiones de gasto de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Y es que el gasto del gobierno sanchista ha aumentado casi el doble de lo acordado con Bruselas.

La AIReF estima que el gasto primario neto, excluyendo medidas de ingresos, crecerá a una tasa media anual del 5,7% entre 2026 y 2028. El compromiso que España ha contraído con Bruselas establece un límite del 3,2% para ese mismo período.

La disparidad también se hace evidente en términos acumulados:

Periodo Previsión de incremento del gasto Compromiso europeo Desde 2023 29,8% 20,1% Media anual 2026-2028 5,7% 3,2%

Para 2026, la institución prevé que el gasto primario neto aumente un 7,3%, en comparación con el 3,5% inicialmente proyectado. Para 2027, se estima un incremento del 5,1% y en 2028 del 4,6%. Todos estos porcentajes se situarían por encima de los objetivos anuales establecidos en el plan fiscal español.

La autoridad fiscal considera que el desfase sobrepasa los márgenes disponibles, incluso con la aplicación de las cláusulas de escape que se contemplan para defensa y seguridad energética. Así las cosas, el próximo Ejecutivo no podrá solucionar esta complejidad únicamente con ajustes técnicos o utilizando el margen de las normas fiscales.

Mayor presión sobre el déficit y los Presupuestos

La AIReF ha elevado su perspectiva de déficit público para 2026 al 2,8% del PIB, lo que representa dos décimas más en comparación con su estimación anterior. Para 2027 se estima un déficit del 2,6%. Si no se toman medidas extraordinarias, las tasas alcanzarían el 1,9% y el 2,3%, respectivamente.

Esta situación tendrá un impacto directo en la elaboración del presupuesto. El nuevo Gobierno se enfrentará a la necesidad de elegir entre reducir partidas, aumentar ingresos o presentar un nuevo plan fiscal a Bruselas. La magnitud exacta de los ajustes aún está por determinarse, ya que dependerá de las medidas energéticas, la ejecución del gasto final y las negociaciones con las instituciones europeas.

La ausencia de nuevos Presupuestos Generales complica aún más el panorama. La prórroga presupuestaria limita la capacidad de planificación y favorece modificaciones en las partidas durante el ejercicio. Además, dificultad el control sobre las administraciones territoriales, que tienen sus propios compromisos de gasto.

El margen político se reduce

La AIReF insta al Ministerio de Hacienda a desarrollar una estrategia fiscal integral, al tiempo que solicita a las administraciones evitar nuevas iniciativas que incrementen el gasto estructural o reduzcan los ingresos sin contar con financiación sostenible.

Las decisiones más críticas se deberán afrontar desde el primer momento:

Revisar los programas de gasto que implican crecimiento permanente.

Garantizar ingresos estables para respaldar nuevas medidas.

Coordinar objetivos entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Negociar con Bruselas una posible modificación del plan fiscal.

Esta advertencia se produce cuando España necesita mantener niveles de inversión y responder a nuevas presiones sociales, energéticas y de seguridad. El gran desafío será encontrar los recursos necesarios sin permitir que el déficit actual se convierta en una carga presupuestaria a largo plazo. La próxima ley de cuentas, entonces, será crucial para determinar hasta qué punto puede el Estado gastar y cuánto margen queda para priorizar el futuro.