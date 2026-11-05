ArcelorMittal reduce un 70,8% su beneficio hasta septiembre por el impacto de Ucrania

ArcelorMittal concluyó los primeros nueve meses de 2026 con un beneficio neto atribuido de 867 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 800 millones de euros. Esta cifra representa una disminución del 70,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando su ganancia ascendió a 2.975 millones de dólares.

Aunque el titular puede parecer alarmante, no refleja toda la realidad del negocio. Las ventas y el Ebitda experimentaron un notable crecimiento, mientras que la producción y las entregas de acero se vieron afectadas negativamente. El impacto más significativo provino de Ucrania, donde el conflicto llevó a la suspensión temporal de las operaciones en ArcelorMittal Kryvyi Rih.

Las consecuencias de los ataques en Ucrania

La planta en Ucrania sufrió múltiples ataques con misiles. Debido al empeoramiento de la seguridad y a los problemas logísticos, el grupo tomó la decisión de paralizar temporalmente su actividad el 25 de septiembre. Esta decisión tuvo dos repercusiones contables importantes en el tercer trimestre:

Deterioros de activos por un total de 852 millones de dólares.

Partidas extraordinarias que sumaron 293 millones.

Estas cifras cargaron fuertemente los resultados publicados. Entre julio y septiembre, ArcelorMittal registró una pérdida neta atribuida de 391 millones de dólares, en contraste con el beneficio de 377 millones que se anotó un año antes.

La discrepancia entre el resultado reportado y el ajustado es clave para entender el impacto del conflicto. Si se excluyen los elementos extraordinarios, el beneficio neto atribuido hasta septiembre habría alcanzado los 2.126 millones de dólares, lo que representa una disminución del 6,9% en comparación con los 2.284 millones del mismo periodo de 2025.

Principales cifras a destacar

Indicador acumulado hasta septiembre 2026 Variación interanual Beneficio neto atribuido 867 millones de dólares -70,8% Beneficio neto ajustado 2.126 millones de dólares -6,9% Ventas 48.684 millones de dólares +5% Ebitda 5.766 millones de dólares +16,5% Producción de acero bruto 41,3 millones de toneladas -3,5% Envíos de acero 39,2 millones de toneladas -4,4% Producción de mineral de hierro 39 millones de toneladas +9,2%

Las ventas son un reflejo de la facturación que obtiene la firma. ArcelorMittal generó 48.684 millones de dólares, un incremento del 5% con respecto al año anterior, a pesar de que las toneladas de acero vendidas fueron menores. Este aumento es, por tanto, consecuencia de una combinación de precios, variedad de productos y actividad minera, más que de un crecimiento en los volúmenes de producción siderúrgica.

El Ebitda, que mide el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, no debe confundirse con el beneficio neto. No obstante, resulta útil para evaluar la capacidad estable del negocio. Creció un 16,5%, alcanzando los 5.766 millones de dólares, y el Ebitda por tonelada despachada se elevó de 121 a 147 dólares, lo que significa una mejora del 21,5%.

Reducción en la producción de acero, aumento en el mineral de hierro

La producción revela cuánto produce el grupo, mientras que los envíos reflejan el volumen que entrega a sus clientes. Hasta septiembre, ArcelorMittal produjo 41,3 millones de toneladas de acero bruto, en comparación con los 42,8 millones del año anterior. Los envíos descendieron de 41 a 39,2 millones de toneladas.

El sector minero, por otro lado, ha seguido una trayectoria diferente. La producción de mineral de hierro creció un 9,2%, llegando a 39 millones de toneladas. Este aumento contribuyó a elevar los ingresos y el Ebitda, aunque no fue suficiente para compensar completamente el impacto de los costes asociados con Kryvyi Rih.

La interpretación más ajustada de las cuentas considera ambos aspectos: el resultado neto cayó debido a los deterioros y costes extraordinarios en Ucrania, mientras que la rentabilidad operativa subyacente reveló una notable resistencia. El marcado contraste entre los 867 millones de dólares de beneficio reportado y los 2.126 millones ajustados subraya la profunda influencia que tiene el conflicto en los resultados de 2026.