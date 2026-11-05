Cayetana y Sémper unen fuerzas contra el mal del sanchismo y tienden puentes con Abascal

Cayetana Álvarez de Toledo y Borja Sémper han escenificado este jueves en ‘Herrera en COPE’ una nueva etapa de unidad en el Partido Popular. Dos perfiles distintos, dos formas de entender la política y una misma convicción: España necesita pasar página del sanchismo y recuperar la dignidad institucional, la concordia nacional y la responsabilidad política.

En una entrevista con Jorge Bustos, los números dos y tres de Alberto Núñez Feijóo por Madrid han lanzado un mensaje que va más allá de la campaña electoral. El PP quiere convertirse en la fuerza capaz de reconstruir España frente a un Gobierno al que ambos dirigentes responsabilizan de haber convertido la división, el enfrentamiento y la degradación institucional en su principal estrategia de supervivencia.

El diagnóstico de Sémper ha sido contundente. A su juicio, el proyecto político de Pedro Sánchez se sostiene sobre un muro entre españoles y una política basada en la confrontación permanente. Frente a ese escenario, el portavoz popular ha defendido que España no está condenada a vivir instalada en la división y ha reivindicado la necesidad de recuperar el respeto institucional, la honestidad y el valor de la palabra dada.

Cayetana, por su parte, ha elevado el discurso a una dimensión nacional. La diputada popular ha defendido que el proyecto de Feijóo debe servir para reforzar el Estado, regenerar la democracia, reunir a los españoles y reconstruir las clases medias. Una auténtica reconstrucción nacional que, en su planteamiento, exige algo más que un simple relevo en La Moncloa.

Un PP que deja atrás sus diferencias para combatir a Sánchez

La imagen de Álvarez de Toledo y Sémper compartiendo espacio político tiene un significado especial. Ambos han representado en distintos momentos sensibilidades diferentes dentro del Partido Popular, pero ahora aparecen unidos en torno al liderazgo de Feijóo y a un objetivo común: desalojar al PSOE del poder.

La apuesta del líder popular por situarlos en los puestos dos y tres de la candidatura madrileña refleja su voluntad de construir una alternativa amplia, capaz de combinar firmeza ideológica, solvencia institucional y capacidad de movilización.

Sémper ha reivindicado precisamente esa pluralidad interna como una fortaleza. El PP, ha defendido, debe ser un partido en el que convivan dirigentes con criterio propio, unidos por una misma responsabilidad política frente a lo que considera un Gobierno destructivo y tóxico.

Cayetana ha ido un paso más allá al reclamar una movilización masiva en las urnas para derrotar al sanchismo. Su mensaje es claro: la batalla política actual no se limita a una alternancia de partidos, sino que afecta al modelo de convivencia, a la calidad democrática y a la propia idea de España.

Cayetana rompe el tabú: Abascal no es el enemigo

Uno de los mensajes más significativos de la entrevista ha llegado con la posición de Álvarez de Toledo sobre Vox y Santiago Abascal.

La diputada popular ha rechazado la estrategia de demonización de la formación conservadora y ha cuestionado que la izquierda pueda dar lecciones al PP sobre sus posibles socios políticos. En una declaración de especial relevancia para el futuro de la derecha española, Cayetana ha recordado que Abascal no es un prófugo de la justicia y ha marcado distancias entre Vox y los partidos que, según su argumento, justifican la violencia terrorista.

El mensaje supone un llamamiento a superar los vetos ideológicos que han dificultado la cooperación entre las fuerzas de la derecha. La prioridad, en su planteamiento, debe ser derrotar al sanchismo y construir una mayoría alternativa.

No se trata de borrar las diferencias entre PP y Vox, sino de asumir que la división puede convertirse en el principal aliado de Sánchez. La propia Cayetana ha advertido de que la izquierda no está en condiciones de imponer al Partido Popular quiénes pueden ser sus interlocutores políticos.

La entrevista también ha servido para reafirmar el objetivo de Feijóo de gobernar en solitario. Tanto Sémper como Álvarez de Toledo han defendido que el PP aspira a obtener una mayoría suficiente para desarrollar su proyecto sin depender de otras formaciones.

Sin embargo, el mensaje de apertura hacia Vox introduce un matiz estratégico fundamental: el Partido Popular no renuncia a su aspiración de gobernar solo, pero tampoco quiere que las diferencias con Abascal se conviertan en un obstáculo insalvable para el cambio político.