¡Feijóo y Abascal enviarán a Sánchez y a sus secuaces a la cárcel!

La política en España ha entrado en una fase de confrontación. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal han intensificado sus críticas hacia Pedro Sánchez, mientras la oposición empieza a relacionar la estabilidad del Gobierno con las investigaciones judiciales que afectan a ex responsables socialistas y a su círculo cercano.

Ya no se trata solo de pedir dimisiones. El PP exige responsabilidades ante la Justicia, mientras Vox demanda la activación del procedimiento constitucional necesario para investigar al presidente por delitos que atentan contra la seguridad del Estado. Entre la contundencia del debate parlamentario y una prudencia procesal, hay, sin duda, una distancia considerable.

Una ofensiva política con recorrido judicial

Feijóo ha avisado a Sánchez que deberá rendir cuentas “ante la Justicia y ante las urnas”. Desde Génova, consideran que la investigación relacionada con la crisis de Ceuta podría expandirse si, finalmente, algún miembro aforado del Gobierno se viera implicado. Sin embargo, esta hipótesis no se traduce en una imputación ni permite prever un juicio.

Abascal ha dado un paso más. El presidente de VOX sostiene que es necesario que el Congreso evalúe la aplicación del artículo 102 de la Constitución, el cual se ocupa de la responsabilidad penal del presidente y los ministros en casos de traición o delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Para llevar a cabo este procedimiento, se requieren unos requisitos parlamentarios muy estrictos:

La iniciativa necesita el respaldo de al menos 88 diputados.

Posteriormente, se requiere una mayoría absoluta de 176 votos.

VOX, con sus 32 escaños, no puede emprenderla por sí solo.

El dirigente de VOX ha calificado a Sánchez de «traidor» y ha instado al PP a unirse a su estrategia. En cambio, Feijóo opta por una táctica más amplia: presión en el Parlamento, incorporación a causas judiciales y exigencia de elecciones. Esta diferencia es significativa. Abascal busca llevar el conflicto al límite; el PP intenta mantener un margen institucional por si surge una alternativa de Gobierno.

La cárcel como consigna electoral

La posibilidad de una entrada en prisión se ha convertido en una frase recurrente en los actos de campaña de Vox. Este partido ha conectado a Sánchez con los antiguos líderes socialistas que están en el punto de mira por presunta corrupción, presentando las causas judiciales como una evidencia del desgaste del Ejecutivo.

El riesgo en el debate público es que la presunción de inocencia se vea sustituida por un fallo anticipado. Una denuncia, una diligencia previa o una acusación popular no son sinónimo de condena. Es la Justicia la que debe establecer responsabilidades con pruebas y garantías, aunque el calendario electoral incite a los partidos a comportarse como si el veredicto ya estuviera escrito.

La condena del exministro José Luis Ábalos ha reforzado el discurso de Vox, permitiendo al PP exigir la dimisión de Sánchez. Por su parte, el Gobierno rechaza que las acciones contra antiguos dirigentes socialistas puedan implicar responsabilidad penal para el presidente. Esta batalla semántica —entre “entorno”, “trama”, “responsabilidad política” y “responsabilidad criminal”— se convertirá en una de las claves de la campaña.

Elecciones, pactos y presión sobre el PP

Con las elecciones generales fijadas para el 29 de noviembre, la oposición se propone convertir la corrupción y el deterioro institucional en el eje central de su campaña. Feijóo sostiene que España vive en una legislatura bloqueada y exige que sean los ciudadanos quienes tomen la decisión. Abascal, por su parte, establece condiciones más severas para cualquier pacto posterior con el PP, incluyendo prioridades nacionales, inmigración y política fiscal.

El escenario puede generar tres efectos posibles:

Mayor movilización del electorado de derechas, impulsada por un discurso de confrontación directa. Más dificultades para una alianza PP-Vox, ya que las exigencias de Abascal pueden limitar el margen de maniobra de Feijóo. Desplazamiento del debate público, pasando de la gestión económica y los servicios públicos hacia el ámbito judicial y la responsabilidad penal.

Mientras tanto, Sánchez busca presentar la ofensiva de la oposición como una estrategia de desgaste basada en acusaciones aún no resueltas. El Gobierno confía en que la oposición parezca desmesurada; PP y Vox apuestan a que la indignación prevalezca sobre la cautela jurídica.

Un aspecto revelador es que un mecanismo constitucional que exige 176 votos puede dominar el discurso político, incluso si quienes lo proponen carecen de apoyos suficientes para llevarlo a cabo. En España, en ocasiones, lo que importa no es tanto el procedimiento como el encabezado: el cálculo parlamentario se coloca en un segundo plano una vez que la campaña ha dado comienzo.