Milei ni mira a Sánchez en el saludo y después raja de lo lindo del socialismo en su cara

El apretón de manos fue breve, justo lo necesario para seguir con el protocolo. Mile ni le miró.

Tienen que verlo:

Luego, Javier Milei, ya con micro en mano, se dirigió a Pedro Sánchez, al Rey y a los representantes iberoamericanos para criticar el socialismo y exaltar el liberalismo económico.

La crónica de Libertad Digital explica al detalle el resto de la performance del argentino en Madrid.

El mandatario no aludió directamente a Sánchez en su discurso, pero el destinatario de sus palabras era claro. Solo unas semanas antes, Milei había calificado al presidente español de “dictador” y “corrupto”, a lo que Sánchez respondió con una defensa de su postura como “zurdo” y una crítica a la política económica de su homólogo. En Madrid, ambos evitaron un enfrentamiento directo, aunque la atmósfera no tuvo nada de un abrazo iberoamericano y se pareció más a un debate televisivo con su correspondiente protocolo.

La tesis de Milei: socialismo como fascismo

El eje de su intervención fue una contundente y controvertida afirmación: “El socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía”. Según Milei, ambas ideologías serían cómplices en la concentración del poder, la intervención estatal, la nacionalización de empresas, el control de los medios de comunicación y el uso de la propaganda.

El presidente argentino argumentó que la dependencia económica puede transformarse en un instrumento de dominación política. También destacó tres principios que constituyen parte de su discurso habitual:

El derecho a la vida.

La libertad individual.

La propiedad privada.

Su argumento se alinea con la lucha ideológica que ha mantenido desde su llegada a la Casa Rosada. Milei busca hacer ver sus reformas económicas como una ruptura con décadas de intervencionismo. Para sus adeptos, el Estado argentino ha sido durante años una estructura sobredimensionada; sin embargo, sus críticos opinan que sus comparaciones históricas simplifican corrientes políticas divergentes y confunden categorías que los especialistas no consideran equivalentes.

Esta discusión no es un mero ejercicio académico. En España, el término “socialista” se ha convertido en parte del debate político cotidiano. En Argentina, Milei lo utiliza para señalar a sus oponentes y justificar su programa de ajuste, desregulación y reducción del gasto público. No obstante, en una cumbre internacional, tal retórica convierte un foro de cooperación en un escenario de enfrentamiento ideológico.

La herencia de una crisis diplomática

El choque actual no se originó en la cumbre. Durante sus visitas anteriores a España, Milei mostró públicamente su apoyo a líderes de la derecha española y exhortó a los ciudadanos a “echar a los socialistas” del poder. También lanzó duras críticas contra Sánchez y su entorno.

La respuesta del Gobierno español fue igualmente contundente. Sánchez recriminó al presidente argentino sus ataques y planteó una comparativa sobre la evolución económica de ambos países. La tensión ha llegado a afectar la relación institucional entre España y Argentina, aunque ambas administraciones han evitado una ruptura formal.

Además, este problema tiene una dimensión electoral. La presencia de Milei en Madrid ofrece a la derecha española una referencia internacional muy visible, mientras que el Ejecutivo utiliza sus palabras para alertar sobre los peligros de trasladar fórmulas políticas y económicas consideradas extremas. Así, cada declaración del argentino termina siendo utilizada como material de campaña por los adversarios.

Qué puede suceder ahora

Es poco probable que la disputa se disipe tras el breve saludo. Las consecuencias más probables son políticas y de comunicación:

Incremento de la polarización pública. Milei seguirá siendo utilizado como símbolo, tanto por quienes lo ven como un reformista decidido como por quienes lo consideran una amenaza institucional. Relaciones bilaterales más frías. El contacto entre ambos Gobiernos puede mantenerse en asuntos prácticos, pero los encuentros políticos estarán marcados por las descalificaciones mutuas. Presión sobre la cumbre. El mensaje argentino descoloca el foco de atención de la cooperación iberoamericana hacia la pugna entre el estatismo y el liberalismo. Más debate económico. Las reformas de Milei volverán a centrar la atención en España, especialmente en cuestiones como el gasto público, la regulación y el tamaño del sector público.

La controversia también revela un detalle significativo: a pesar de la dureza de su discurso, Milei se abstuvo de mencionar directamente a Sánchez. Este recurso le permite asestar el golpe sin hacer una acusación diplomática directa. Una cortesía mínima, pero suficiente para que el protocolo no tuviera que salir corriendo detrás del atril.

La XXX Cumbre Iberoamericana queda así marcada por una paradoja: nació con el objetivo de fortalecer el diálogo entre países con historias diversas y terminó ofreciendo una de sus instantáneas más comentadas en un saludo fugaz. El apretón fue breve; el eco político, bastante más prolongado.