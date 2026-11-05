Pilar Rahola despelleja vivos a Sánchez y Puente: «No tienen vergüenza»

No tienen vergüenza ni la conocen.

Pilar Rahola ha lanzado una demoledora crítica contra el Gobierno de Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, acusándoles de carecer de vergüenza y anteponer los intereses partidistas al servicio público en su intervención en ‘El programa de Ana Rosa’ (Telecinco) este jueves 5 de noviembre de 2026. «Todo es campaña electoral, todo es intereses de partido y todo es falta absoluta de interés del servicio público», sentenció la periodista.

La polémica rueda de prensa de Óscar Puente

La comunicadora calificó la primera comparecencia pública del ministro de Transportes tras la crisis ferroviaria como «una vergüenza» que demostró su «incapacidad absoluta de poder gestionar una crisis que era evidente que le había estallado en la cara». Rahola consideró que la intervención de Puente supuso «una burla a las víctimas» y evidenció «una falta absoluta del sentido de la responsabilidad pública».

Pilar Rahola, sobre la dimisión de Óscar Puente: «Ha sido muy divertido estos días ver a todos los socialistas justificando por qué no tenía que dimitir y ahora están todos justificando por qué sí que tenía que dimitir porque eran diferentes». #sánchez #oscarpuente #dimisión https://t.co/qnZDUXWQXv — El programa de AR (@programadear) November 5, 2026

El doble rasero del PSOE desde Adamuz

La periodista señaló que el origen de esta crisis de gestión se remonta a Adamuz, recordando la incoherencia del PSOE en sus posicionamientos sobre dimisiones políticas. «Ha sido muy divertido estos días ver a todos los socialistas justificando por qué no tenía que dimitir. Y ahora están todos justificando por qué sí que tenía que dimitir, porque eran diferentes», ironizó Rahola, añadiendo que «cuesta mucho creerlos».

Según su análisis, lo ocurrido ahora debería haber tenido las mismas consecuencias que en Adamuz, pero el partido socialista aplica criterios diferentes según convenga a sus intereses electorales, evidenciando una falta de coherencia y principios en su actuación política.