Rocío de Meer (VOX) explota en directo contra el infame Puente: «Piensan que su trabajo es provocar crímenes e ir a los funerales»

La indignación política por la tragedia ferroviaria de Urda continúa creciendo. Esta vez ha sido Rocío de Meer, diputada de VOX, quien ha protagonizado uno de los momentos más duros del debate político durante su intervención en el programa ‘Espejo Público’ (Antena 3) este jueves 5 de noviembre de 2026. Sus palabras, dirigidas contra los responsables del Ministerio de Transportes y la gestión de las infraestructuras ferroviarias, han elevado todavía más la tensión.

La parlamentaria reaccionaba después de conocer el último comunicado publicado por José Luis Ábalos desde prisión. El exministro había arremetido contra el Partido Popular y VOX, acusándolos de utilizar el dolor de las víctimas como munición electoral. Además, había recuperado sus recuerdos sobre la situación que encontró al llegar al Ministerio de Transportes en 2018, cuando, según su relato, recibió información sobre las deficiencias de seguridad de la red ferroviaria española.

Una explicación que no convenció en absoluto a Rocío de Meer

La diputada de VOX respondió con una contundencia extraordinaria y cuestionó la actuación de quienes han tenido responsabilidades al frente de Transportes. «Algunos piensan que su trabajo es provocar este accidente con esa dejadez y con los ministros que hemos tenido», afirmó durante su intervención televisiva.

Pero su reproche fue todavía más lejos. De Meer lanzó una de las frases más contundentes de su intervención al denunciar lo que considera una actitud intolerable por parte de los responsables políticos ante las tragedias que afectan a los ciudadanos.

«Algunos piensan que su trabajo es provocar esos crímenes, vestirse de luto e ir a los funerales de Estado y que los demás tenemos que estar calladitos», manifestó.

«No nos vamos a quedar callados ante esta situación»

La parlamentaria también puso sobre la mesa la necesidad de que las víctimas reciban justicia y reparación, reclamando que puedan vivir su duelo sin convertirse en protagonistas de una batalla política.

En su intervención, De Meer hizo referencia también a la polémica sobre los nombramientos en Adif, aludiendo a Jessica, expareja de Ábalos, y cuestionando que se hayan producido determinadas decisiones mientras, a su juicio, se necesitaban perfiles técnicos y profesionales especializados.

La diputada tampoco ahorró críticas hacia Óscar Puente, al que se refirió con el calificativo de «pitbull del Congreso». De Meer rechazó que el debate deba centrarse en la empatía hacia el ministro y cuestionó su gestión al frente de Transportes, especialmente en materia de seguridad ferroviaria.

«No era un ministro al que le preocuparan los españoles, la seguridad de las vías ni la gestión», sentenció.