Soberbio estacazo de Risto Mejide al dimisionario Óscar Puente con recado de propina a Pedro Sánchez

El vídeo hay que verlo en bucle.

Aunque seguro que Óscar Puente preferirá obviarlo después de la ensalada de palos recibidos por parte del presentador de ‘Todo es Mentira‘ (Cuatro).

Risto Mejide lanzó un ataque directo al dimisionario ministro de Transportes por su forma de cerrar la comparecencia parlamentaria. El tono resultó especialmente crítico con la manera en que el exministro de Transportes trató la tragedia de Urda y las víctimas del accidente ferroviario.

¡Vean estos 4 minutos de Risto Mejide apaleando al dimisionario Óscar Puente! Destruye en un abrir y cerrar de ojos las razones del ya exministro de Transportes que le han llevado a renunciar a su cargo en el Gobierno de Pedro Sánchez. De paso, el presentador de @todoesmentiratv… pic.twitter.com/i18JSsxWjf — Luis Rioja (@miescano351) November 5, 2026

Mejide no dejó títere con cabeza y en apenas cuatro minutos destrozó el discurso de dimisión de Óscar Puente con una contundencia que redujo a cenizas el argumentario del ya exministro de Transportes.⁠

Puente había anunciado su marcha el martes 3 de noviembre de 2026, al final de una larga y bronca comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso, tras el accidente de Urda (Toledo) del 28 de octubre, en el que murieron 69 personas. El siniestro se sumaba al de Adamuz (Córdoba) de enero, con unos 45-46 fallecidos. En total, más de 115 muertos en alta velocidad en menos de un año bajo su mandato.⁠

El ministro justificó la renuncia con tres palabras: dignidad política, coherencia y empatía con las víctimas. Afirmó que un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en el cargo tras dos accidentes de esa gravedad, y reconoció que tomó la decisión «en los primeros minutos» de conocer la tragedia de Urda… y se lo dijo entonces a su familia. En público, sin embargo, se pasó seis días negando que fuera a dimitir y defendiendo su continuidad para «dar la cara» y esclarecer lo ocurrido.⁠

Mejide no se lo tragó. «Coherencia, absolutamente ninguna», soltó. «Se ha tirado seis días haciéndonos creer que no iba a dimitir y, de hecho, los mismos valores que él definía para seguir en el cargo son los que después nos dice para dimitir».

Lo calificó de «ejercicio de cinismo político»: si los mismos valores valen para quedarse y para irse, «da igual lo que digas». Y remató con la frase que ya ha hecho fortuna: «Se ha pasado seis días haciendo un teatrillo».⁠

El presentador fue más lejos. Si Puente ya había decidido dimitir desde el minuto uno y se lo había comunicado a su familia, «¿a qué viene el teatrillo delante de todos y, sobre todo, de las víctimas y sus familiares?».

Esa, según Risto, es la verdadera dignidad, coherencia y empatía del ministro saliente. De paso, le recordó que «se lleva a sus espaldas los dos accidentes mortales más trágicos de la historia de nuestro país en vías ferroviarias de alta velocidad».⁠

Mensajito a Pedro Sánchez

El estacazo no se quedó en Puente. Mejide aprovechó para dirigir el golpe final al inquilino de La Moncloa. Distinguió entre una crisis “sobrevenida” (algo que viene de fuera) y lo que, a su juicio, ha ocurrido aquí:

Cuando uno ha gestionado mal las infraestructuras, cuando uno no ha hecho lo que tenía que hacer, esa crisis no viene de fuera, viene de dentro. Y eso, señor presidente, tiene otro nombre, que se llama incompetencia.

En pocas palabras: el problema no es un imprevisto fatal, sino una mala gestión estructural que el Gobierno ha arrastrado. Un mensaje directo y sin ambages que conecta la dimisión de Puente con la responsabilidad política del propio Sánchez, que durante años ha defendido el estado de la red de alta velocidad y la continuidad de su ministro.

Puente se va hablando de dignidad y empatía. Risto Mejide respondió con lo que para muchos ha sido la disección más clara y descarnada del teatrillo político que ha rodeado esta dimisión.