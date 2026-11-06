Carlos Cuerpo ‘descarrila’ en su estreno mediático como ministro de Transportes con una pifia descomunal

La metedura de pata fue sideral.

El estreno de Carlos Cuerpo al frente de la cartera de Transportes dejó un momento incómodo en televisión.

Durante una intervención en el programa La Séptima, el ministro confundió la línea donde se produjo el accidente de Urda con otra ruta distinta, y el presentador Javier Ruiz no corrigió la información en pantalla.

¡Qué 'gran estreno' de Carlos Cuerpo como ministro de Transportes! Vean cómo confunde con @Ruiz_Noticias en @la_septima_tv la línea de tren en la que tuvo lugar el trágico accidente ferroviario de Urda! pic.twitter.com/ExaKQ0D8IR — Luis Rioja (@miescano351) November 6, 2026

La confusión no es menor. El accidente de Adamuz (Córdoba), en enero de 2026, dejó 46 muertos. El de Urda (Toledo), el 28 de octubre, provocó 69 fallecidos y más de 200 heridos tras la colisión por alcance entre un AVE de Renfe y un Iryo detenido por un fallo del sistema LZB y la posterior autorización de marcha normal desde el centro de control de Adif.

Ambos siniestros se registraron en la misma línea Madrid-Sevilla, no en la de Barcelona. Que el ministro que acaba de asumir las competencias —precisamente por la dimisión de Óscar Puente tras Urda— no distinga correctamente los corredores en su debut televisivo resulta especialmente llamativo.⁠

Cuerpo asumió Transportes de forma transitoria el 4 de noviembre de 2026, tras la renuncia de Puente, y lo hará hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. En su primer día ya recibió la dimisión (o cesó, según las versiones) del presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña. Sánchez lo presentó como un perfil técnico con “enorme capacidad de gestión e integridad”. El estreno mediático, sin embargo, ha servido de munición a la crítica: no saber ubicar con precisión los dos accidentes más graves de la alta velocidad en meses no refuerza precisamente la imagen de dominio del ministerio en un momento de crisis de confianza ferroviaria.

El propio Cuerpo, en la misma entrevista, defendió la dimisión de Puente como «acertada, aunque difícil», y confirmó que asistirá al funeral por las víctimas de Urda (el 10 de noviembre en Toledo), aunque reciba abucheos: «Forma parte de mi sueldo».

La pifia llega cuando el Gobierno aún tiene pendiente restablecer plenamente la circulación en el corredor afectado, aplicar medidas de seguridad adicionales y gestionar la investigación de ambos accidentes. Para un ministro que suma Transportes a Economía en plena precampaña, el desliz refuerza la percepción de que el relevo es más un gesto de continuidad y gestión de daños que un cambio de fondo en el control de la red.