¡La Moncloa de Sánchez soborna youtubers para entrevistarle!

El Gobierno de Pedro Sánchez, a través de La Moncloa y de su jefe de Gabinete, Diego Rubio, ha intensificado una estrategia de reclutamiento de creadores de contenido digitales —youtubers, divulgadores y podcasters con fuerte audiencia joven— para intentar captar el voto de los menores de 30 años de cara a las elecciones del 29 de noviembre.

Según una investigación publicada por OkDiario, el Ejecutivo ha abonado 36.000 euros al equipo del podcast que entrevistó recientemente a Sánchez, en un claro intento de convertir lo que se presenta como contenido independiente en altavoz electoral.⁠

La información, firmada por Irene Tabera, detalla que Moncloa ha contactado con varios creadores con gran penetración entre el público joven y de perfiles no estrictamente políticos. En la pieza gráfica de la investigación aparecen nombres como el físico y divulgador Javier Santaolalla, La gata de Schrödinger (Rocío Vidal) y el creador de Memorias de Pez, Borja Fernández Zurrón. El eje de la operación es Diego Rubio, el actual jefe de Gabinete de Sánchez, un perfil más tecnócrata que de aparato tradicional, que ya había intentado previamente que creadores subieran contenido ligado a proyectos del Gobierno (como España 2050) en sus propios canales.⁠

El caso más concreto es el del podcast Keep It Cutre, de Ángela Henche y Albanta San Román. Sánchez concedió una larga entrevista en formato cercano y “cutre” (el tono del programa), en la que habló de vivienda, odio en redes, feminismo o inteligencia artificial, y llegó a revelar su sueldo neto aproximado. Ese contenido se publicó el 28 de octubre. Según OkDiario, el pago de 36.000 euros estaría vinculado a esa colaboración, en el marco de la búsqueda del voto joven de cara al 29-N.⁠

No es la primera vez que Sánchez busca este tipo de altavoces. Ya había aparecido en podcasts como La Pija y la Quinqui y ha convertido La Moncloa y su propia figura en contenido de TikTok e Instagram al estilo “house tour” e influencer. El gasto en comunicación y redes sociales de Moncloa se ha disparado en los últimos años (algunas cifras hablan de decenas de millones), y la lógica es clara: el electorado joven consume poco los medios tradicionales y mucho YouTube, Twitch y podcasts.

El problema, desde el punto de vista de la independencia informativa y del uso de fondos públicos, es la frontera borrosa. Cuando un creador con millones de seguidores recibe dinero público (o de la Presidencia) y luego sube una entrevista o un contenido en tono amable con el presidente, el mensaje llega a su audiencia como si fuera contenido orgánico, no como publicidad institucional o electoral. Los críticos lo califican de compra de influencia o de propaganda encubierta; el Gobierno lo presenta como comunicación institucional moderna para llegar a públicos que no consumen telediarios.