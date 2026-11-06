Feijóo (PP), a la cabeza; Abascal (VOX) acelera, y Sánchez (PSOE) se hunde: qué dicen las encuestas del 29-N

La tendencia se consolida.

Y en Moncloa y Ferraz no encuentran eslogan ni relato que pueda cambiar el panorama.

El Partido Popular sigue liderando la mayoría de las encuestas previas a las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre. El PSOE avanza en las cifras, mientras que Vox asegura una sólida tercera posición con cifras cercanas al 20%.

El panorama demoscópico favorece a la derecha, aunque ya no se presenta como una situación estática. La distancia entre PP y PSOE varía desde los siete décimos que señala More in Common hasta más de siete puntos en otras encuestas. En el complejo entramado de la política española, una décima puede parecer insignificante; sin embargo, en el ámbito de la asignación de escaños provinciales, esa cifra puede transformarse en varios asientos.

Una ventaja del PP con amplios márgenes

Las encuestas no ofrecen un mismo reflejo. GAD3, para ABC, sitúa al PP en un 31,4% y calcula 133 diputados. SocioMétrica estima un 32% y 135 escaños, mientras que NC Report, para La Razón, eleva la proyección hasta un 32,9% con un rango de entre 141 y 143 representantes.

Sigma Dos, por su parte, adoptó un enfoque más conservador: 30,6% de los votos y un rango de entre 125 y 131 diputados. Target Point otorgó un 31,8%, y More in Common redujo la brecha a una mínima diferencia: 28,3% para el PP frente al 27,6% del PSOE.

Esta variedad pone de manifiesto un aspecto crucial: el PP se presenta como la primera fuerza en los sondeos privados, pero el número exacto de escaños está condicionado por la geografía del voto. La ley electoral no solo premia el porcentaje nacional; también son determinantes la concentración provincial, los restos y la pugna por el último escaño en cada circunscripción.

El PSOE avanza, aunque comienza en desventaja

El PSOE se sitúa, según las encuestas, entre un 24,6% de Sigma Dos y un 29,1% de SW Demoscopia. En el análisis de esta última, dada a conocer justo antes del 6 de noviembre, los socialistas se ubicaron a tan solo siete décimas del PP.

El dato más optimista para el Gobierno proviene del CIS, cuyo barómetro de octubre posicionó al PSOE en primer lugar con una ventaja de 11,8 puntos. Sin embargo, este estudio se elaboró antes de varios acontecimientos significativos de la precampaña, lo que lo hace no directamente comparable con los sondeos privados más actuales.

La discrepancia entre el CIS y las encuestas privadas también revela metodologías diferentes. Varían los muestreos, el tratamiento de la abstención, los métodos de análisis electoral y la forma de ponderar a los indecisos. Por lo tanto, es recomendable interpretar las encuestas como indicaciones de tendencias, y no como resultados definitivos.

Vox se afianza como un actor clave

Vox se establece como la tercera fuerza en todos los sondeos recientes mencionados. Sus cálculos fluctúan entre el 18,2% de DYM y el 20,8% de More in Common. Sigma Dos le concede un 19,9% y entre 66 y 69 escaños, mientras que SocioMétrica proyecta un 18,6% y 63 diputados.

El crecimiento de la formación liderada por Santiago Abascal es uno de los rasgos más persistentes en la serie de datos. En algunos análisis, PP y Vox superan, juntos, los 195 escaños. SocioMétrica llegó a estimar cerca de 200 representantes para el bloque de la derecha, y NC Report situó a ambos partidos por encima de la mayoría absoluta.

La realidad política es clara: aunque el PP logre ganar las elecciones, necesitaría negociar con Vox para formar un Gobierno. Ya no se trata solo de quién se coloca en primera posición, sino de qué condiciones pondrá la tercera fuerza. La aritmética parlamentaria convierte nuevamente la noche electoral en una partida de ajedrez en la que el tiempo juega un papel crucial.

Media de las principales proyecciones

Con el fin de comparar las distintas mediciones disponibles, se ha calculado un promedio simple basado en los porcentajes ofrecidos por ocho encuestadoras: GAD3, SocioMétrica, NC Report, Sigma Dos, Target Point, More in Common, SW Demoscopia y DYM. Este promedio no sustituye a una estimación de escaños y debe ser interpretado con cuidado, ya que las fechas y metodologías no son las mismas.

Formación Promedio estimado de voto PP 31,2% PSOE 26,8% Vox 19,3% Frente Amplio 6,3%

Este promedio otorga al PP una ventaja de 4,4 puntos sobre el PSOE y reafirma la presencia de Vox en el tablero. También hace evidente una izquierda fragmentada: el PSOE mantiene una base electoral importante, pero el espacio que le queda a su izquierda está lejos del dominio de los dos grandes partidos, enfrentándose al desafío de convertir sus votos en representación real.

Las entradas más recientes de las encuestas no permiten dar por cerrado el resultado. El PP empieza con una clara ventaja, el PSOE busca mantener su impulso y Vox se posiciona como el actor con mayor potencial para influir en la investidura. La peculiaridad de esta campaña radica en que la lucha por la victoria y la ansiada gobernabilidad podría convertirse en dos carreras separadas.

Un detalle habla por sí solo sobre la tensión reinante: las encuestas privadas colocan al PP en la delantera, mientras que el CIS presenta una imagen notablemente más favorable para el PSOE. Entre ambas visiones se despliegan varias semanas de campaña, debates, indecisos y una larga noche electoral.