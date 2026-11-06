¡Esto es la ‘Fosa Séptica! ‘Mitad tetas, mitad tonta’ utiliza la renuncia de Óscar Puente para masacrar al Partido Popular

Sin sorpresas.

Sobre todo porque esta cadena se engendró para reforzar las tesis de la izquierda.

Y porque la presentadora llega a lo que llega, como ya definió acertadamente Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla.

La renuncia de Óscar Puente ha servido de munición para que su crítica más feroz aproveche el momento y lance un ataque frontal contra el Partido Popular.

En un tono que muchos consideran desmedido, la pareja de Javier Ruiz revive episodios pasados del partido conservador que poco o nada tienen que ver con la trayectoria del ya dimisionario ministro.

Cero sorpresas con La Fosa Séptica, pero esto de Sarah Santaolalla traspasa todos los límites de la decencia. Vean su defensa cerrada de Óscar Puente y cómo ataca a la derecha a cuenta de los mortales accidentes ferroviarios en Urda y Adamuz. pic.twitter.com/cEKkPdBA1Y — Luis Rioja (@miescano351) November 6, 2026

La presentadora de ‘En línea’ en La Séptima no perdió un segundo en convertir la dimisión de Óscar Puente en munición contra el Partido Popular. Mientras el ya exministro de Transportes abandonaba el cargo «por dignidad» tras dos accidentes ferroviarios mortales en menos de un año, la tertuliana se ha lanzado en tromba a defender al PSOE y a señalar a la derecha como la única responsable de todos los males del país.

En su programa, bajo el lema ‘Puente dimite, la derecha no’, Santaolalla presentó la salida del socialista como un ejemplo de responsabilidad que, según ella, el PP nunca asume.

Contrastó la decisión de Puente con otras dimisiones históricas y aprovechó el momento para cargar contra la oposición, ignorando que el propio Puente reconoció en el Congreso que un ministro de Transportes de un país como España no puede continuar en el cargo con dos tragedias de esa magnitud bajo su mandato, aunque no tuviera responsabilidad directa.

Para Santaolalla, sin embargo, el foco no está en las víctimas, ni en la gestión de la red de alta velocidad, ni en las medidas de seguridad que el propio Puente anunció tarde, sino en la supuesta falta de autocrítica del Partido Popular. La estrategia es conocida: elevar cualquier gesto del PSOE a «lección de democracia» y reducir cualquier crítica de la oposición a falta de empatía o a un intento de hacer política con los muertos.