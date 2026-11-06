‘Javierito’ Ruiz y La Séptima lanzan un salvavidas a Sánchez con una encuesta que no se tragan ni ellos: “¿Cuánto cuesta esta basura?”

La Séptima ha encontrado su primera gran oportunidad para echar una mano a Pedro Sánchez.

La nueva ‘Telepedro’ se estrenó este 5 de noviembre de 2026 con Javier Ruiz presentando su tracking electoral en una encuesta que sitúa al PSOE como primera fuerza política, un resultado que Ferraz no ha tardado en difundir en sus redes sociales. La operación, sin embargo, tiene un pequeño inconveniente: ni siquiera el sondeo que sirve de munición al socialismo permite al presidente del Gobierno conservar una mayoría parlamentaria.

El PSOE ha compartido los resultados de la encuesta de SW Demoscopia, presentada por La Séptima en el estreno de su programación, con un mensaje de optimismo electoral. «Hay partido este #29N», proclaman los socialistas, acompañando la publicación con el lema «La fuerza de la gente».

Hay partido este #29N #LaFuerzaDeLaGente ❤️ @la_septima_tv https://t.co/LkLL8bLcHL — PSOE (@PSOE) November 5, 2026

Una consigna que pretende transmitir la sensación de que Sánchez está en condiciones de darle la vuelta a las encuestas. Y es que el dato más llamativo del sondeo es que el PSOE aparece por delante del PP, aunque por una diferencia mínima: apenas siete décimas.

La encuesta que Ferraz necesitaba

Según los datos difundidos por La Séptima, el PSOE obtendría el 29,8% de los votos, frente al 29,1% del Partido Popular. Vox alcanzaría el 16%, mientras que el Frente Amplio se quedaría en el 5% y Podemos apenas lograría el 1,3%.

El resultado permite a la televisión de Javier Ruiz presentar un escenario de empate técnico entre los dos grandes partidos, con una ligera ventaja socialista. El problema para Sánchez llega cuando se traducen esos porcentajes a escaños.

La suma de PP y Vox alcanzaría los 179 diputados, tres por encima de la mayoría absoluta. Por el contrario, PSOE y Frente Amplio se quedarían en 139 representantes, una cifra muy alejada de los 176 necesarios para gobernar con mayoría absoluta.

Es decir, incluso en la encuesta que coloca al PSOE en primera posición, el bloque de la derecha conservaría una mayoría parlamentaria suficiente para desalojar a Sánchez de La Moncloa.

El PSOE se agarra al sondeo de Javier Ruiz

La difusión de los resultados por parte del PSOE ha provocado las críticas de quienes consideran que el partido está utilizando una encuesta de un medio de reciente creación y próximo ideológicamente a sus posiciones para alimentar un relato de recuperación electoral.

La Séptima, impulsada por José Miguel Contreras ha arrancado sus emisiones con una apuesta decidida por el seguimiento de la campaña electoral. El propio Ruiz anunció que el canal publicará un tracking diario elaborado por SW Demoscopia.

El episodio ha reavivado las críticas contra Javier Ruiz y la nueva televisión, con acusaciones de convertirse en un instrumento de agitación política favorable al Gobierno.

@PSOE @la_septima_tv Jajajajajajaja cuanto dinero de nuestros impuestos habeis dado a esta panda para hacer esa encuesta hecha por un parvulario — Anonymous Tabarnia 🃏 (@Anonymous_TA) November 5, 2026

@PSOE @la_septima_tv Esto también es corrupción. — Pokefacha Fantasma (@Pokefacha87) November 5, 2026

@PSOE @la_septima_tv Un medio promovido ilegalmente desde una cuenta institucional, controlada por el PSOE, que cuenta con el apoyo de Ministros del PSOE, saca una encuesta de un militante del PSOE, compartida por la cuenta del PSOE. Olé 💃🏻 https://t.co/qyg10GJkiB — Canario Today (@CanarioToday) November 6, 2026

@PSOE @la_septima_tv La empresa que hizo la encuesta es de este tío. Imagina la independencia política de la misma… 😌 https://t.co/qHwaZCFEEx — Canario Today (@CanarioToday) November 6, 2026