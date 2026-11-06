Lucía Etxebarria ve la casposa imagen de La Séptima y da en el clavo: «Ni Pajares y Esteso»

Van de progres y ofrecen una estampa de lo más machista.

La escritora Lucía Etxebarria ha puesto en evidencia la contradicción entre la supuesta imagen feminista que quiere proyectar ‘La Séptima’ con una fotografía promocional que parece sacada de otra época: un hombre maduro en el centro y un grupo de mujeres jóvenes convertidas en reclamo visual.

‘La Séptima’ parece haber empezado su andadura con un problema de imagen antes incluso de que sus propuestas televisivas hayan podido hablar por sí solas. Y no precisamente por falta de maquillaje, sonrisas o poses estudiadas. La fotografía elegida para promocionar la gira de presentación del canal ha provocado una crítica especialmente afilada de la escritora Lucía Etxebarria, que ha puesto el dedo en una de las contradicciones más evidentes de la puesta en escena: la distancia entre el discurso feminista que se pretende transmitir y una estética que remite a los códigos más rancios de la televisión de siempre.

Quisieron dar la imagen feminista pero esta imagen del señor hetero serio cincuentón-del-montón rodeado de bombonazos jóvenes muy maquilladas y muy atractivas más otro señor feuchin serio periférico cincuentón en una esquina) es casposa a más no poder.

Ni Pajares y Esteso https://t.co/6yueHoKzjp — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) November 5, 2026

«Quisieron dar la imagen feminista, pero esta imagen del señor hetero serio cincuentón-del-montón rodeado de bombonazos jóvenes muy maquilladas y muy atractivas, más otro señor feuchín serio periférico cincuentón en una esquina, es casposa a más no poder. Ni Pajares y Esteso», ha escrito Etxebarria en X.

Y lo cierto es que la fotografía ofrece argumentos para entender el comentario. En el centro aparece un hombre maduro, con gesto serio y pose protagonista, mientras a su alrededor se distribuyen varias mujeres jóvenes, perfectamente maquilladas y sonrientes. Otro hombre queda relegado a un extremo de la composición. Una estampa que difícilmente parece la mejor carta de presentación para un proyecto que quiera vender modernidad, igualdad y renovación.

Mucho discurso feminista y una imagen de otra época

El problema de ‘La Séptima’ no es únicamente estético. Lo verdaderamente llamativo es el mensaje que transmite una imagen en la que los hombres parecen ocupar el espacio de autoridad y protagonismo, mientras las mujeres aportan, sobre todo, juventud, atractivo físico y una estudiada apariencia televisiva.

Una fórmula demasiado conocida en determinados formatos audiovisuales, donde ellas funcionan como acompañamiento visual de ellos. Una representación que chirría especialmente en un momento en el que las cadenas y los medios presumen de haber superado los viejos estereotipos y de apostar por una presencia femenina que vaya mucho más allá de la imagen.

La comparación de Etxebarria con Pajares y Esteso no es casual. La escritora recurre a uno de los referentes más reconocibles del humor popular español para subrayar el aire trasnochado de una fotografía que parece anclada en códigos de hace décadas. La ironía es evidente: si ‘La Séptima’ pretendía ofrecer una imagen renovada, la elección de esta composición consigue precisamente el efecto contrario.