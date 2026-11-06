Sánchez se derrite con Wyoming el día que se jubila… y las redes le dan una hostia de realidad

Pedro Sánchez no pudo contenerse.

El mismo día en que se confirmó que el Gran Wyoming se jubila tras 20 años en El Intermedio, el presidente salió a las redes a regalarle un mensaje que parecía escrito con el corazón en la mano: «Gracias, Wyoming, por tantos años acompañando a millones de españoles con humor, rigor y honestidad. Disfruta muchísimo de esta nueva etapa. Eso sí, después de tanto tiempo… quédate hasta mi próxima investidura.»

No da el pésame por la muerte de la exministra Fátima Bañez pero corre a lamentar la jubilación de Wyoming. — Euribor.com.es (@euribor_com_es) November 5, 2026

Bonito, ¿verdad? Cariñoso, cercano, casi de amigo. El problema es que a mucha gente se le atragantó en cuanto lo leyó. Porque Wyoming no se va a casa con las manos vacías. Se jubila a los 71 años con unos 19 pisos a su nombre. La mayoría en el centro de Madrid, muchos alquilados. Un chalé en Arturo Soria, otra propiedad en Conde Orgaz… El típico patrimonio de quien lleva décadas cobrando muy bien de la tele y ha sabido invertirlo en ladrillo.

Él mismo lo ha dicho sin complejos: «He ganado mucho dinero y hago con él lo que me da la gana». Y tiene razón, es su dinero. Pero duele un poco ver cómo desde la tele se predica sobre la vivienda digna, los alquileres imposibles y la especulación… mientras uno de los rostros más queridos de la izquierda mediática es, de facto, un gran tenedor.

Por eso el tuit de Sánchez no generó solo aplausos. Generó una lluvia de respuestas que iban desde la ironía hasta la cabreo puro:«Ahora a vivir de los 20 pisos que tiene alquilados», «Irá a visitarte a la cárcel, no te preocupes».

@sanchezcastejon Ahora , a vivir de los 20 pisos que tiene alquilados. — Diego Agulló (@DiegoyMyryam) November 5, 2026

@sanchezcastejon Irá a visitarte a la cárcel. No te preocupes. — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) November 5, 2026

@sanchezcastejon Se jubila con 20 pisos. Jajaja Qué buen socialistas. — Todo al rojo. (@Francis13528770) November 5, 2026

@sanchezcastejon Es gran tenedor pero ha estado al servicio del régimen. Es honesto, con hacienda no mucho, pero se el régimen se lo perdona. — ⓜⓐⓝⓤ (@mcelta) November 5, 2026

@sanchezcastejon “Humor, rigor, honestidad” y un gran tenedor 🏠 🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠🏠💃 — IsaRLMeLiLla☀️ (@IsaRLMeLiLla) November 5, 2026

Y un largo etcétera de comentarios que, con más o menos gracia, venían a decir lo mismo: “Qué bonito el homenaje… si no fuera por el pequeño detalle de los pisos”.

El presidente se emociona con uno de los suyos, le tira de las orejas con cariño y le pide que se quede un poquito más “hasta la próxima investidura”. Y la gente, cansada de oír hablar de la crisis de la vivienda mientras ve a los mismos de siempre acumular propiedades, responde con la crudeza que solo dan las redes.