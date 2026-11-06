¿Qué vota el pensionista español? Encuesta a pie de calle

A escasos días de las elecciones del 29 de noviembre, hemos salido a la calle a preguntar a los pensionistas españoles sobre sus preferencias electorales. Las respuestas revelan un panorama diverso, marcado por la fidelidad partidaria, la nostalgia de épocas pasadas y, en algunos casos, el deseo de ruptura con el sistema actual.

Vox y la nostalgia del pasado

Varios de los encuestados manifestaron su intención de votar a Vox. «Me recuerda de viejos tiempos en que vivía bastante mejor y parece que son ellos los que lo representan», explicó uno de los consultados. Otro pensionista afirmó: «Son las personas que intentan hacer algo distinto de lo que tenemos ahora». Esta percepción de Vox como alternativa al sistema tradicional y como evocación de un pasado idealizado aparece como denominador común entre sus votantes mayores.

PP: lealtad generacional

El Partido Popular concentra el grueso de los apoyos entre los pensionistas entrevistados. «De toda la vida, de cuando estaba Fraga y Barney«, respondió uno de ellos al ser preguntado por qué votaría al PP. La mayoría de los votantes populares manifestaron una fidelidad inquebrantable: «Toda la vida», «siempre», «además de toda la vida», fueron respuestas recurrentes que evidencian un voto identitario más que programático.

PSOE: descontento pero lealtad ideológica

Entre los votantes socialistas aparece una paradoja reveladora. Un pensionista que confesó haber votado al PSOE «toda la vida» reconoció sin ambages que el gobierno de los últimos ocho años no le había gustado «en absoluto». Al preguntarle por qué entonces seguiría votándoles, su respuesta fue contundente: «Pues porque soy socialista. El partido será lo que quiera y el gobierno será lo que quiera, pero…».

Este votante admitió que probablemente sería deseable cambiar al presidente y que hubiera «otro tipo de socialismo», aunque dejó claro que eso debería resolverse dentro de las «dinámicas de funcionamiento» del partido. Su rechazo a votar a Vox fue categórico: «En absoluto».

La reserva del voto secreto

No todos los pensionistas estuvieron dispuestos a revelar sus preferencias. Algunos se mostraron firmes en mantener el secreto del voto: «No se lo voy a decir», respondieron varios, mientras que otros jugaban con la ambigüedad: «Si no le digo eso, le digo lo otro», dejando al reportero «con la duda».

Indecisos y críticos del bipartidismo

También hubo voces críticas con el sistema tradicional. Un encuestado manifestó sus dudas entre PP y PSOE, afirmando rotundamente: «Ninguno de los dos ha hecho las cosas bien». Este descontento con los dos grandes partidos refleja una corriente de desafección que, sin embargo, no parece traducirse masivamente en abstención o voto a formaciones alternativas entre este segmento de edad.

La encuesta a pie de calle refleja que el voto pensionista español se caracteriza por una elevada fidelidad partidaria, nostalgia del pasado y, en menor medida, búsqueda de alternativas que rompan con el sistema tradicional.