Miquel Giménez lanza una severa advertencia al mitinero Pedro Sánchez: «Los muertos no los vas a poder borrar»

Impecable.

Y con más razón que un santo.

El tertuliano de Horizonte en Cuatro, Miquel Giménez, cargó con dureza contra Pedro Sánchez por retomar su estilo mitinero poco después de la tragedia ferroviaria en la localidad toledana de Urda.

El comunicador recordó al presidente que los fallecidos no se pueden obviar con actos de campaña.

El mensaje llega en un momento en que el Gobierno y el PSOE intentan volver a la normalidad política tras el accidente.

Giménez señaló que el choque de trenes dejó un saldo de muertos que no se puede pasar por alto con discursos habituales. El tertuliano subrayó que la tragedia exige respeto y memoria, no el regreso inmediato a la agenda política habitual.

El gran @MiquelGimenezG1 tiene claro que lo del accidente de Urda, unido a lo que sucedió en Adamuz, va a tener consecuencias indelebles para Pedro Sánchez de cara a las elecciones del 29-N porque los 115 muertos no los va a poder borrar. pic.twitter.com/JYK0iYuGdX — Luis Rioja (@miescano351) November 7, 2026

Giménez dejó claro que el hecho de meter en empresas como Adif a gente sin preparación específica, mirando solo el criterio de la amistad, iba a tener nefastas consecuencias:

El hecho de que se despejara toda la cúpula de Adif de personas con capacidades técnicas, con conocimientos y tal, se pusieran amigos, conocidos, saludados, etc., tiene consecuencias. Tú no puedes poner al primer amigo que tengas, por muy amigo que sea, a hacer un bypass cardíaco si se dedica a la construcción.

Resaltó que mientras todo fuese un tema de colocación y de querer llevarse el dinero, al final es algo que el ciudadano de a pie hasta podría llegar a comprender.

El español puede llegar a comprender que un padre coloque a un hijo. Yo diría, hombre, yo es que si estuviera ahí también lo haría. El español puede llegar a comprender que alguien distraiga unos fondos de una caja. O sea, que yo si tuviera ahí algo, me llevaba para casa.

Sin embargo dejó claro que el españolo no traga cuando ya se habla de fallecidos por la incompetencia del Gobierno: