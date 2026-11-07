Vicente Vallés destroza con un dato elocuente los argumentos de Yolanda Díaz para alentar la huelga general del 11-N

Tiene un morro que se lo pisa.

Pero tampoco es de extrañar conociendo las mañas de una vicepresidenta segunda del Gobierno Sánchez que siempre está pendiente de ver cómo eludir sus propios fracasos y, a ser posible, encasquetárselos a otros.

El presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, puso en evidencia con un dato sencillo la posición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al animar a secundar la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

Vicente Vallés destacó que la dirigente de Sumar lleva casi siete años formando parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y, por tanto, ha contado con tiempo suficiente para abordar el problema de los salarios que ahora esgrime como motivo principal para la protesta.

El vídeo muestra a Yolanda Díaz en un acto de UGT donde defendió la necesidad de la huelga política y critica los niveles salariales en España.

Vicente Vallés, desde el plató de Antena 3, respondió directamente a esos argumentos y subraya que la ministra no puede eludir su responsabilidad tras un periodo tan prolongado en el poder. El periodista señaló que ese ‘pequeño detalle’ cambia por completo el relato que se intenta construir contra la oposición.

El presentador de Antena 3 Noticias, el ilustre @VicenteVallesTV le propina un zasca sideral a la ministra de Trabajo, la 'happy flower' Yolanda Díaz por alentar una huelga general contra la oposición porque dice que los salarios en España son bajos. Como bien dice el periodista,… pic.twitter.com/jizsMOD9mY — Luis Rioja (@miescano351) November 7, 2026

El presentador de los informativos de las 9 de la noche de la primera cadena de Atresmedia planteó así la cuestión:

Es una huelga peculiar por ser una huelga electoral. La vicepresidenta del gobierno defiende que es una huelga política y anima a secundarla.

Acto seguido puso las palabras de quien fuera líder de Sumar:

Me encantaría ver cómo en nuestro país hoy convertimos esa huelga, que claro que es política, absolutamente política, en una marea de esperanza para decir que sí, que el mundo del trabajo en España, los comités de empresa de todo nuestro país, las juntas de personal, todo el mundo va a la huelga. Y va a la huelga para tener mejores salarios, mejores derechos y para que la gente joven de este país pueda vivir con dignidad, con una vivienda, un precio asequible. Sí, viva la huelga general convocada por los sindicatos de mi país. Claro que sí.

Vallés acabó rematando a la titular de Trabajo por su absoluta contradicción:

Dice Yolanda Díaz que hay que ir a la huelga electoral porque los sueldos son bajos, porque hay que conseguir más derechos y porque los jóvenes no pueden vivir con dignidad. Lo dice Yolanda Díaz. Yolanda Díaz que es ministra del Gobierno de España desde hace casi siete años. Estamos ante un caso único en la historia de las huelgas en Occidente porque las alientan miembros del Gobierno. Se ha convocado contra la oposición y en medio de la campaña electoral.

El dato que esgrime Vicente Vallés resulta especialmente elocuente porque sitúa la discusión en el terreno de la coherencia política. Yolanda Díaz ha ocupado cargos de relevancia en el Gobierno desde 2020 y, desde esa posición, ha tenido margen para impulsar reformas laborales que, según sus propias palabras, deberían haber elevado los salarios. La llamada a la huelga general del 11-N se presenta ahora como una medida de presión contra la oposición, pero el análisis del periodista deja claro que la responsabilidad recae también en quien ha gestionado el área de Trabajo durante casi siete años.