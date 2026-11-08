La chanante crónica de la excandidata a las inexistentes primarias de Podemos sobre las primeras horas de La Séptima

El inicio de una televisión generalista suele evocar solemnidad, grandilocuencia y algún plano de plató con luces en exceso. Sin embargo, la crónica de ABC escrita por Rebeca Argudo opta por analizar el lanzamiento de La Séptima con una dosis de ironía, atención al detalle y un escaso entusiasmo, como el de todos menos el caso de los propios trabajadores de la nueva ‘telepedro’.

Argudo comparte sus primeras impresiones y empieza marcando el tono de la crónica desde el principio, resaltando la «oportunidad perdida» de estrenar el canal «el día 7 a las siete de la tarde».

La nueva cadena intenta posicionarse como una alternativa en el panorama audiovisual español. El inconveniente, según la perspectiva de la periodista, no radica tanto en la ambición que la sostiene como en la manera de ejecutarla. Las primeras horas combinan información, tertulia y entretenimiento, pero con una sucesión de contenidos repetidos en la que solo cambian los rostros y que traicionan la inclusividad y pluralidad que prometen.

«A las doce, información, debate y análisis con Verónica Sanz. A las tres, información, debate y análisis con Sarah Santaolalla. A las cinco, información, debate y análisis con Rocío Delgado. A las siete, información, debate y análisis con Noor Ben Yessef. A las nueve, información, debate y análisis con Javier Ruiz».

Durante este proceso, se aprecian las entrevistas a nombres reconocidos de la izquierda política como Gabriel Rufián y el ‘multiministro’ Carlos Cuerpo, que ‘descarriló’ en su intervención, referencias que Argudo utiliza para calibrar el tono de la emisora. Sin embargo, la familiaridad de los invitados no garantizan ni ritmo ni atractivo por sí mismos.

La crónica es clara en su diagnóstico poco complaciente: el espectador se encuentra con charlas televisivas demasiado previsibles. El estreno clarifica rápidamente la identidad de La Séptima sobre su público, línea editorial y capacidad para competir con cadenas ya establecidas: sanchismo puro y duro.

El aburrimiento como protagonista involuntario

Un aspecto destacado del relato es que el aburrimiento se convierte en un protagonista no deseado. No se trata de una crítica estruendosa, sino de una afirmación expresada con un humor sutil. Argudo mira la pantalla y capta lo que ya las presentaciones corporativas del canal adelantaban: la falta de vitalidad.

«Dice Javier Ruiz que no van a poder ser sublimes todo el tiempo. Me conformo con que lo sean alguna vez, pero que empiecen ya, por favor», atiza Argudo.

La frase del titular, “Cuerpo, Rufián y aburrimiento”, resume todo.

La Séptima aspira a proyectar relevancia desde el primer minuto, aunque la relevancia no siempre se traduce en una televisión cautivadora.

Ofrecer meras tertulias y caras conocidas ya no es suficiente. Se necesita una propuesta que sea capaz de destacar rápidamente y mantener la atención más allá de la curiosidad inicial. En especial cuando una de las estrellas y reclamos principales es «la intelectual, analista, jurista, periodista, tertuliana y ahora también presentadora Sarah Santaolalla».

La crónica de Argudo destaca precisamente porque no aborda el lanzamiento como una hazaña empresarial sino como un evento político de la izquierda política y mediática, al que retrata con una exquisita ironía, la misma que usó para su ‘campaña’ de cara a las primarias inexistentes de Podemos de cara al 29N.