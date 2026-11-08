VOX convierte el «sentido común» en su emblema para el 29-N

VOX ha escogido un lema para las elecciones generales del 29 de noviembre: «Es sentido común». La formación liderada por Santiago Abascal dará inicio oficial a su campaña el 13 de noviembre, en la emblemática plaza de Colón de Madrid.

Este mensaje busca presentar como evidentes propuestas que no están exentas de controversia política: priorizar el acceso de los nacionales a ayudas y servicios públicos, la remigración de aquellos que ingresen de manera irregular a España, y una clara desregulación administrativa. El eslogan posee una indudable virtud electoral: su uso coloca al que lo enuncia en el lado de lo razonable, mientras que el adversario queda obligado a justificar su discrepancia con lo que se muestra como algo obvio.

Un lema sencillo para un programa de alto voltaje

La estrategia de Vox radica en encapsular cuestiones complejas en una expresión corta y familiar. «Es sentido común» no delimita una política específica, pero actúa como un paraguas que abarca varias de las principales banderas del partido:

Prioridad de los españoles en ciertos tipos de ayudas y servicios públicos.

Dureza en la política migratoria.

Expulsión de inmigrantes en situación irregular, bajo el concepto de remigración.

Reducción de leyes, trámites y controles administrativos.

Defensa de la seguridad, el orden y la soberanía nacional.

El propósito es expandir el alcance del partido. Vox aspira a conectar con el votante ideologizado, pero también a aquellos que se presentan en las urnas con la preocupación por el costo de la vivienda, las largas listas de espera, la inseguridad o la presión fiscal. En ese ámbito, el lenguaje técnico tiende a perder ante una frase que parece provenir de una charla en un bar. La política española, siempre tan aficionada a los discursos grandilocuentes, se topa aquí con una versión más accesible y sin tanto formalismo.

La dirección del partido argumenta que sus propuestas pueden resonar en un amplio espectro social, más allá de la clásica división entre la izquierda y la derecha. Esta ambición se alinea con la línea de precampaña seguida por Abascal, quien busca hacerse un hueco en barrios humildes y atraer hacia sí parte del electorado popular tradicionalmente asociado a la izquierda.

La batalla por el votante del PP

El lema también implica una competencia directa con el Partido Popular. Vox necesita mantener su espacio en la derecha, pero aspira a convertirse en una alternativa esencial para cualquier Gobierno futuro. Para lograrlo, es imperativo no limitarse a ser un partido de protesta, sino presentarse como una opción capaz de marcar la agenda nacional.

La relación con el PP añade una capa de presión al mensaje. Ambas formaciones critican al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero difieren en el grado de confrontación y en temas como inmigración, la Unión Europea o el modelo territorial. La noción de prioridad nacional permite a Vox diferenciarse sin dejar de situarse en un marco electoral comprensible para muchos votantes conservadores.

El calendario ofrece al partido un escaparate propicio para reforzar esa identidad. El mitin en Colón actuará como presentación oficial y símbolo de unidad. Después, llegará la fase crucial: transformar un eslogan efectivo en propuestas concretas, especialmente en ámbitos donde la implementación legal y financiera puede resultar mucho más complicada que su enunciación inicial.

Una campaña apoyada en tres palabras

El atractivo de «Es sentido común» también radica en su flexibilidad. Puede aplicarse a diversos ámbitos, como la inmigración, los impuestos, la burocracia o la vivienda, sin necesidad de modificar la esencia del mensaje. Esta adaptabilidad favorece la comunicación en redes sociales y permite ajustar el discurso a cada contexto regional.

No obstante, el riesgo es igualmente palpable: a medida que el lema abarca más, más preguntas surgen. ¿Qué ayudas estarán reservadas exclusivamente para los españoles? ¿De qué manera se aplicaría la remigración? ¿Qué normativas se eliminarían y con qué consecuencias? El eslogan gana eficacia cuando se mantiene en el ámbito emocional, pero puede debilitarse cuando el debate aborda la letra pequeña.

De todos modos, Vox ha optado por una fórmula que no busca desglosar el programa, sino estructurar la campaña. En una contienda marcada por la polarización y el duelo entre bloques, el partido de Abascal confía en que tres palabras sean capaces de hacer el trabajo que normalmente realizaría un manifiesto. La primera gran prueba se dará el 13 de noviembre, cuando Colón simbolice esa aspiración de normalidad política.