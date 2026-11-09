Ana Rosa Quintana tritura al trolero Pedro Sánchez por sus infamias tras la tragedia ferroviaria en Urda

A saco y sin piedad.

La presentadora de El Programa de Ana Rosa en Telecinco no se anduvo con rodeos al analizar el trágico accidente ferroviario ocurrido en Urda.

En su intervención televisiva, Ana Rosa Quintana expuso con claridad las contradicciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez y recordó que la falta de mantenimiento en las infraestructuras no puede atribuirse eternamente a gobiernos anteriores.

Quintana mantuvo un tono firme y directo. Destacó que, para Sánchez, cualquier problema de vías o material rodante sigue siendo culpa de Mariano Rajoy, a pesar de que han pasado años desde el cambio de Ejecutivo. La presentadora subrayó que los viajeros merecen explicaciones concretas y no excusas repetidas, especialmente tras un suceso que ha dejado varias víctimas.

Ana Rosa Quintana fulmina en un abrir y cerrar de ojos las infamias y las trolas de Pedro Sánchez con relación al trágico accidente ferroviario en Urda. pic.twitter.com/J8V7ETZSRC — Luis Rioja (@miescano351) November 9, 2026

La presentadora de ‘El Programa de Ana Rosa’ se mostró ácida desde el inicio:

Tras la tragedia de Urda, el Gobierno está mostrando una gran empatía… con Óscar Puente. En el mitin de Valencia parecía que la víctima del accidente había sido él. Todos coreando el nombre del exministro como si fuese Torres metiendo el gol del Mundial. El segundo gesto de empatía es que el presidente no va a ir a la misa con las víctimas, como si para ir a una misa hiciera falta ser católico. Se puede ser ateo e ir a misa.

Destacó que el presidente pretende ponerse la venda antes de la herida que le puede provocar la Fiscalía Europea y, de paso, volvió a llamarle trolero a cuenta de las víctimas del accidente ferroviario de Urda:

Ahora, nuestro presidente viene a decir que el accidente son cosas que pasan cuando asegura: «tragedias, desgraciadamente, hay». Y lo dice cuando la Fiscalía Europea rastrea 261 millones en contratos de Adif financiados por la Unión Europea en la línea de los accidentes. El presidente remató su discurso con otra trola cuando dijo: «Estuvimos con las víctimas, estuvimos acompañándolas, con sus familiares, con los heridos».

Quintana se mostró estupefacta con las palabras del presidente:

¿Cómo puede decir eso si ni él, ni el exministro aclamado en el mitin han estado con los heridos ni un solo segundo? Eso sí, convocan a una huelga general mientras señalan a un obrero, a un trabajador, a un maquinista fallecido como culpable filtrando sus últimas palabras. Mañana hay huelga de maquinistas por las condiciones en las que trabajan en un servicio público con un mantenimiento nefasto del que, según el Gobierno, tiene la culpa Mariano Rajoy y un poco, Donald Trump. El Papa no, porque según Sánchez, aunque él no va a misa, León XIV lo votaría a él.

Y remachó con la surrealista huelga general del 11 de noviembre de 2026: