La ‘broma’ de Ignatius Farray sobre la estrategia del PSOE para el 29-N que sienta como un tiro en La Moncloa: «Corrupción, prostitución y cocaína»

El humorista Ignatius Farray soltó en el programa La Comedia Nacional de La 7 una broma que ha circulado con fuerza en redes y que ha generado malestar en las filas socialistas.

El cómico conectó la estrategia del PSOE para las elecciones del 29-N con tres palabras que resuenan como un eco de los problemas que han perseguido al partido durante el mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa.

La secuencia, emitida el 9 de noviembre de 2026, mezcla imágenes de actos del PSOE con la intervención de Farray, quien invita irónicamente a Pedro Sánchez a sentarse a una mesa con otros nombres del panorama televisivo. El tono jocoso no oculta la punzante referencia a los escándalos que han salpicado al Gobierno en estos ocho años.

El comentario jocoso de @IgnatiusFarray en @la_septima_tv sobre la estrategia electoral del @PSOE y @sanchezcastejon que no ha debido sentar muy bien en La Moncloa y en Ferraz. pic.twitter.com/TovDwDumJM — Luis Rioja (@miescano351) November 9, 2026

Farray inició así su jocosa e irónica intervención:

Si que el PSOE a veces parezca un partido de derechas, si eso es una estrategia también, si eso es intencionado, como diciendo, una manera, fíjate tú como lo interpreto yo. Atención, ¿cómo se llama? Iván Redondo. Iván Redondo, tú tienes tu manual, yo tengo el mío. Yo creo que el manual del PSOE es que le han jugado a la derecha en su terreno. Hubiera sido muy fácil para un partido de izquierda refugiarse detrás de su trinchera de superioridad moral. Pero el PSOE, amigo mío, decidió jugar en ese terreno de corrupción, prostitución y cocaína. Y de repente, y de una manera valiente.

No obstante, quizá dándose cuenta de que nombró tres asuntos que han pringado de lleno al PSOE de Pedro Sánchez, optó por lanzar un irónico ataque contra la derecha: