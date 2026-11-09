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EL CÓMICO SE CREYÓ PERIODISTA DE RAZA Y TERMINÓ APLASTADO EN SU PROPIO PROGRAMA

Abascal deja KO a un bronco y balbuceante Broncano que se hunde en su propia emboscada

Bestial zasca a un Broncano dolido porque llaman dictador a Sánchez: "Estamos ante una persona que es un dictador pero todavía no ha conseguido tener todo el poder".

Santiago Abascal y David Broncano.
Santiago Abascal y David Broncano. TVE
Archivado en: David Broncano | Partidos Políticos | Periodismo | Santiago Abascal | Televisión

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Estamos ante uno de los hitos de la campaña electoral de las elecciones generales del 29-N.

Y probablemente pase a la historia de la televisión y la política recientes.

Nadie podía esperar que David Broncano, el exitoso cómico, se iba a creer el mejor periodista del país para tratar de confrontar con el líder del tercer partido político.

Y se hundió en su propio fango. Demasiado fácil para un Santiago Abascal, presidente de VOX, que podía esperarse un espacio más distendido y se encontró una emboscada de temas de excelsa seriedad.

Pero empecemos por el principio.

La visita de Santiago Abascal a La Revuelta de David Broncano suponía un momento crucial, por difícil, para presentador, invitado e incluso para el público… Por eso, de ahí el jaleo que si público para arriba o público para abajo: no serán los previstos invitados para tal fecha, reservados a través de agencia, sino público elegido por otra agencia a petición del partido político. Demasiado complicado pero tremendamente poco importante.

Y al final, lo importante, la charla entre ambos y empezó con una buena broma de Abascal:

«Me dijeron ‘llévale una caja’ de regalo… ¿Una caja para qué? ¡Para que recojan las cosas cuando lleguemos nosotros!»

Y después, el regalo, una bandera de Ceuta. El golpe de efecto así para empezar, tremendo. «Ya van cien días de invasión en Ceuta…»

Dos colosos de la comunicación frente a frente, uno de la parcela política y el otro de los chistes, la charla podría salir muy bien para el uno y muy mal para el otro, viceversa, o quedar en tablas.

Y es que recuerden que la única razón por la que los de La Revuelta han invitado al presidente de VOX es porque al estar en TVE es compromiso obligatorio de la Junta Electoral Central el que los principales candidatos tengan el mismo trato… Fue Pedro Sánchez y le pusieron tremenda alfombra roja, pues ahora les tocó ‘comerse’ a alguien que para ellos, rojazos de primera línea, debe ser una suerte de demonio.

Por lo demás, un Broncano balbuceante metiéndose en jardines políticos de forma bastante vaga a los que Abascal fue respondiendo uno por uno y y con acierto. Aquí pueden ver un ejemplo del nerviosismo de Broncano y la tensión que hizo que se palpara:

Vean, vean:

Broncano: «Yo creo que vosotros habéis sido poco protectores con la situación de desigualdad de las mujeres… Me refiero… Os habéis ausentado de minutos de silencio por asesinatos de violencia de género. ¿Cómo argumentas tú esto?»

Abascal: «Nosotros lo que hacemos cuando una persona muere es rezar, si nos colocan detrás de una pancarta que tiene un mensaje, ahí no estaremos nosotros. David, si te quieres deconstruir, ¡hazlo, pero no me lo hagas a mí!»

Fiasco de Broncano, éxito de Abascal

En apenas unos minutos se podía apreciar que algo no funcionaba.

Broncano fuera de sí, tratando de confrontar a un político cuando él no lo es y no tiene el dominio de los temas que sí se le presume a un político, atropellándose continuamente… Un programa de humor sin un solo chiste, que convirtieron en debate político, con un público a favor del entrevistado y desnaturalizado de este espacio.

Por la parte de Abascal, se encontró con un presentador absolutamente enfervorizado en ir a por él y encima sin saber, con un chau chau de bar absolutamente terrorífico. Dañino para los ojos.

No podemos saber si Abascal ganará algún voto con este programa, pero lo que sí es seguro es que no lo perderá.

Y por si se metía en pocos fregaos Broncano, se metió en la ‘Agenda 2030’ como si fuera él partícipe de ella: «Es hasta naif, son cosas básicas como el fin de la pobreza, y no se están cumpliendo…»

Y golpe pertinente: «El fanatismo climático lo que hace precisamente es que se contamine más: Yo no he negado el cambio climático, a ti te gusta la precisión y a mí también. El clima cambia, yo no soy científico y en la ciencia hay discusión».

Después vino el bloque de política internacional. Broncano habría hecho mejor en no levantarse de la cama hoy al meterse en el conflicto de Israel y Palestina. Y un gran resumen hasta cuando Broncano se fue de madre y le espetó un «¡no has tenido huevos!»

«Supongo que es fácil deshumanizarme, yo no lo voy a hacer contigo».

El programa protagonizado por Abascal fue absolutamente intachable por parte del de VOX. Un desastre absoluto para un presentador cómico que se creyó, por un día, algo que no es.

Otro ejemplo bastante gráfico, cuando después de una hora de entrevista, un sobrepasado Broncano ya no sabía ni qué decir y hablaba de la subida de tono en el Parlamento por culpa de VOX:

«Tu me hablas de insultos en el Parlamento, no sé si a otros políticos les han tirado adoquines, les esperan encapuchados supuestos antifascistas y todo permitido por delegación del Gobierno. Cuando a VOX se le pregunta por los insultos jamás se le pregunta por la violencia que recibe. Y todo esto lo permite Sánchez, que lo que busca es que no se nos escuche».

Aquí las primeras palabras de un aclamado Abascal a la salida: «Más que una entrevista, ha sido un debate muy serio…»

Y por último, una pequeña conversación sobre Pedro Sánchez, porque a Broncano le duele mucho que los de VOX digan que su jefe es un dictador… Y el golpe resuena todavía entre las paredes de Televisión Española:

«Estamos ante una persona que es un dictador pero todavía no ha conseguido tener todo el poder».

El tema de Broncano fue tan patético que terminó, balbuceando, explicando que al final no había quedado muy contento con el resultado de lo del público.

Y prepárense, si han llegado hasta el final de esta crónica televisiva:

-Santiago, no puedo desearte suerte…

-Yo sí porque la vas a necesitar?

-¿Por qué lo dices? 

-Tranquilo hombre, es una broma. Yo sí tengo el punto cómico que tú has perdido en esta entrevista. 

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Autor

José Pablo González

Licenciado en periodismo en 2010 por la Universidad Complutense de Madrid. Canterano del diario ABC, en Periodista Digital desde 2013, actualmente es redactor-jefe. 

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