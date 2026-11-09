El Gobierno PP-VOX dará un vuelco total a RTVE y EFE en sus primeros 100 días

El Partido Popular busca convertir la independencia institucional y la calidad del servicio público en una de sus prioridades principales en un posible nuevo Gobierno. Esta intención ha sido recogida por Vozpópuli, que detalla un ambicioso plan de actuación sobre el CIS, RTVE y la agencia EFE desde el inicio de la legislatura.

Los populares establecen un plazo concreto para llevar a cabo sus propuestas: los primeros cien días. Su objetivo es reforzar la independencia, profesionalizar las direcciones y recuperar la confianza en unas instituciones que, según el PP, han estado sometidas a intensas disputas políticas durante años.

Un nuevo enfoque para el CIS

La reforma más exhaustiva se dirige al Centro de Investigaciones Sociológicas. El PP no se limita a la sustitución de su actual presidente, José Félix Tezanos, sino que pretende refundar la institución para devolverle, según sus palabras, el prestigio técnico y la autonomía que merece.

La formación política tiene en mente auditar la actividad del CIS desde 2018, año en el que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno. Esta revisión se enfocará en las estimaciones electorales, los métodos empleados y la orientación de algunos estudios.

Además, el plan busca mejorar la transparencia de las encuestas y restablecer la confianza en sus datos. Entre las acciones que se barajan se encuentran:

Publicar de manera más clara las muestras utilizadas.

Detallar los procedimientos técnicos de cada estudio.

Recuperar y organizar las series históricas.

Disminuir los puestos de confianza.

Fijar un mandato propio para la presidencia.

Aumentar el carácter científico y profesional de la dirección.

La intención es que la continuidad del organismo no dependa de los cambios en el Gobierno. En este sentido, el PP desea desvincular la dirección del CIS de la duración de cada Ejecutivo y limitar la influencia de los partidos en su funcionamiento.

RTVE y EFE, en el centro del debate político

La misma lógica que se aplicará al CIS también se extiende a RTVE y EFE, considerados dos pilares del sistema público de comunicación. El programa de los populares prevé iniciar su reforma en los primeros cien días, aunque aún no se concreta cómo será el diseño institucional ni el proceso para renovar sus órganos directivos.

El enfoque se basa en tres principios fundamentales:

Información precisa, plural e independiente. Direcciones profesionales guiadas por criterios técnicos. Un claro compromiso con el servicio público.

Esta propuesta llega en un momento de tensión constante entre el Gobierno y la oposición acerca de la línea editorial de RTVE. En distintas ocasiones, el PP ha denunciado que la corporación favorece los intereses del Ejecutivo, mientras que el Gobierno defiende que está transformando sus contenidos y estructuras.

Esa controversia también afecta la percepción de la agencia EFE. Para el Partido Popular, la reforma es esencial para evitar que los medios públicos se conviertan en meras extensiones de la estrategia comunicativa del poder. Su prioridad es asegurar que las decisiones informativas se basen en criterios profesionales y no en los intereses del partido que gobierna La Moncloa.

El papel de VOX y el futuro del modelo público

La posible creación de un Gobierno de coalición entre el PP y VOX está en el horizonte, pero en este caso, la información se centra en las medidas que propone el partido popular. La formación de Alberto Núñez Feijóo advierte que las reformas no deben limitarse a cambiar a los actuales responsables por nuevos nombres vinculados al nuevo Ejecutivo.

Este aviso pretende marcar una distancia con una simple alternancia en los cargos. El PP quiere presentar la reforma como un cambio de reglas que implique menos puestos de confianza, mandatos más estables y mayor control sobre los procedimientos internos.

En lo que respecta a RTVE, el debate afectaría, presumiblemente, la selección de sus órganos de gobierno, la financiación y la relación entre los servicios informativos, la dirección y el Parlamento. En cuanto a EFE, los debates se centrarían en la autonomía editorial, la organización profesional y el papel de la agencia en el mercado informativo.

Aún persisten diversas cuestiones sin respuesta. El plan no aclara cómo se aprobarían las reformas, qué mayoría parlamentaria se necesitaría ni qué modelo sustituiría al actual. Asimismo, queda pendiente esclarecer si los cambios se implementarían a través de modificaciones legales, acuerdos en el Parlamento o una combinación de ambos.

La auditoría del CIS y la reforma de RTVE y EFE serían, así, una primera prueba de un posible Gobierno del Partido Popular. Este calendario de cien días tiene como propósito demostrar que la independencia de las instituciones no puede esperar hasta el final de la legislatura, sino que ocupará un lugar destacado desde el inicio en la agenda política.