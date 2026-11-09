Iker Jiménez, a degüello contra ‘El País’, la SER y ‘elDiario.es’ por la filtración de los audios de Urda: «¡Me da asco!»

La reflexión es para enmarcar.

El presentador Iker Jiménez se desató por completo con una fuerte crítica al cuestionar el papel de ‘El País’, la Cadena SER y ‘eldiario.es’, el medio de Ignacio Escolar, en la difusión de audios relacionados con la tragedia ferroviaria de Urda.

En su intervención en el programa ‘Cuarto Milenio‘ (Cuatro), el comunicador expresó un profundo malestar por lo que consideró una actuación interesada de estos medios al servicio del Gobierno Sánchez.

¡Para enmarcar! No pierdan ripio de esta reflexión de Iker Jiménez @navedelmisterio sobre los audios filtrados tras la tragedia ferroviaria de Urda. El comunicador siente "asco" ante el papel de correa de transmisión que El País, la Cadena SER y https://t.co/v0NTsXJdqD hicieron… pic.twitter.com/8TJvrSvgV5 — Luis Rioja (@miescano351) November 9, 2026

Iker Jiménez, con la contención de quien ha cubierto tragedias desde el 11-M hasta la DANA, pero también con la vehemencia de quien se niega a normalizar lo inaceptable, puso negro sobre blanco lo que muchos sospechaban sobre la gestión informativa de las primeras horas del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Mientras los restos de los trenes AVE e Iryo seguían en las vías y las familias esperaban noticias de sus seres queridos, tres medios de comunicación —’El País’, la Cadena SER y ‘elDiario.es’— recibieron y difundieron de forma selectiva y fragmentada los audios de las comunicaciones entre el centro de control de Adif y los maquinistas.

El objetivo, según denunció Jiménez, era fijar un relato prematuro: el de un error humano individual que desviara la atención de posibles fallos del sistema, del mantenimiento o de la gestión política del Ministerio de Transportes.

«He sentido auténtica vergüenza»

Iker no empezó por la denuncia política. Empezó por el impacto humano.

No puede ser que en un país moderno unas personas estén esperando en un páramo en un tren y le venga otro y se lo lleve por delante. Es que no puede ser.

Comparó la cobertura de Urda con algunos de los momentos más duros de su carrera, incluido el 11-M en la propia Cadena SER, donde entonces trabajaba. Pero la diferencia, subrayó, fue el comportamiento de parte de su gremio:

Lo que sí sé, y no me puedo callar, es que he sentido auténtica vergüenza de cómo ha actuado en el primer momento una parte de mi gremio. Si no se lo digo, no sería yo.

La filtración de los audios, con el tren todavía allí y las víctimas allí, le pareció toda una operación muy rara: “

Alguien tuvo que ir a sacar esos audios con el accidente todavía en las vías. Es fuerte. ¿Para salvar a quién? Y contando con los fieles soldados.

Jiménez fue explícito: se trataba de“tres medios concreto”. En su intervención señaló directamente a El País, elDiario.es y la Cadena SER:

Esa es una buena información que honestamente esos periodistas de ‘El País¡, ‘eldiario’, La Ser, la sacan porque es buena información. ¿Son conscientes o no de que están ejecutando una maniobra en las primeras horas”.

El periodista calificó el intento de acusar solo a una persona de error como «una de las maniobras más sucias en la historia del periodismo español. Perdónenme que se lo diga, es mi opinión personal», matizó, pero no por ello la suavizó. Días después, esos mismos medios publicaron otras teorías «como si se olvidase lo que pasó esa mañana». A él no se le olvida. «En los mismos medios que publicaron esa filtración por la mañana yo ya he leído otras teorías días después».

La frase que resumió su indignación fue clara y contundente:

Militancia por encima de cualquier verdad, por encima de cualquier justicia. A mí me da asco. A mí me da asco.

Jiménez explicó que no le indignó solo a él: le indignó a técnicos y profesionales con los que habla.

Ves una actitud tan mafiosa.

Y se pregunta si esos periodistas están contribuyendo a esclarecer la verdad o simplemente actuando como correa de transmisión de un objetivo político.

¿Te importa más eso que saber la verdad de lo que ha pasado? ¿Estás contribuyendo a esclarecer la verdad?

Recordó que en la DANA el primer minuto pidió la dimisión de Mazón sin dudarlo, y que la responsabilidad política no tiene color. «A mí me da igual quién sea el partido político». Lo que le resulta intolerable es la militancia extrema que se coloca por encima de la justicia y del honor de las víctimas.

Jiménez no se quedó en Urda. Recordó otras operaciones similares: recortes de vídeo de nueve segundos filtrados por un ministro, descontextualizaciones sobre pensiones o el tratamiento de la DANA. “El modus operandi es filtro y manipula”. Y advirtió: “Si este es el periodismo, esto que han hecho es el periodismo, pues yo soy entonces obrador de pan. No quiero ese periodismo”.

La reflexión de Iker Jiménez no es una diatriba partidista. Es la de un periodista que ha cubierto tragedias desde dentro y que se niega a aceptar que, ante decenas de muertos, la prioridad sea fijar un relato útil al poder en lugar de esclarecer qué falló. «A esto está dispuesta la gente por su colo»”, dijo. Y concluyó con una advertencia: si se ha llegado a este nivel de «ignominia y de vergüenza», no sabe qué puede pasar a continuación.