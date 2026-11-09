Sánchez ya ríe como las hienas etarras enajenado de sus víctimas

Francisco Rosell inicia su columna con una imagen impactante: Sánchez ríe como las hienas etarras desconectado de sus víctimas. Publicado el 9 de noviembre de 2026 en El Debate, el artículo argumenta que el presidente del Gobierno ha perdido la necesaria distancia moral frente al dolor causado por la trágica catástrofe ferroviaria en Adamuz y Urda.

El planteamiento del autor se fundamenta en una contraposición interesante: mientras el Ejecutivo, según su perspectiva, se niega a asumir responsabilidades respecto a las víctimas, Pedro Sánchez emplea ese sufrimiento ajeno como un arma para atacar a sus oponentes. La columna relaciona esta actitud con la conexión política entre el Gobierno y EH Bildu, así como con el legado de ETA, todo ello en un texto que rezuma acusaciones, ironía y un lenguaje muy expresivo.

El mismo titular, Sánchez ríe como las hienas etarras desconectado de sus víctimas, nos da una pista del tono que emplea. Rosell no busca simplemente relatar un enfrentamiento político, sino exponer una quiebra ética: la alegría política del presidente, tal como la entiende el autor, aparece desvinculada del duelo que experimentan las familias afectadas.

En su texto, hace mención del asesinato del matrimonio Jiménez Becerril, que tuvo lugar en Sevilla en 1998. Rosell evoca aquel suceso para recordar la reacción de los terroristas y la repercusión que tuvo en la sociedad sevillana. Este pasaje sirve como un punto de referencia para contrastar la actitud que actualmente atribuye a Sánchez:

«No era, desde luego, una novedad en quien, tras vivir de cerca el asesinato del matrimonio Jiménez Becerril que conmovió Sevilla en 1998 y del que De Juana Chaos se jactaría con que los lloros de sus huérfanos “son nuestras sonrisas y terminaremos a carcajadas limpias”».

Esta cita establece un vínculo político y emocional muy potente. El autor no solo denuncia una contradicción específica: también sugiere que hay una continuidad entre ciertas expresiones de la izquierda en el poder y la cultura de quienes justificaban o celebraban la violencia terrorista. Esta conexión se convierte en el corazón polémico de la columna y en su principal recurso para impactar al lector.

A continuación, Rosell centra su crítica en el apoyo que EH Bildu brinda al Gobierno. Menciona a su portavoz, Mertxe Aizpurúa, y contrasta el respaldo político de este partido abertzale con la respuesta oficial hacia los fallecidos en los accidentes ferroviarios:

«Si la comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente de las Cortes por el siniestro de Urda patentizó que el único apoyo nítido era el de EH-Bildu, como le atestiguó su portavoz, Mertxe Aizpurúa, condenada por apología del terrorismo, por ser “cosas que ocurren”».

La construcción argumental entrelaza dos dimensiones: la gestión de una crisis pública y los pactos parlamentarios que sustentan al Gobierno. El efecto que busca es claro: presentar la alianza con Bildu no como un simple acuerdo, sino como una rendición moral frente a la historia de ETA.

El momento más contundente del artículo se produce cuando Rosell describe un acto de Sánchez en Bilbao. Según él, el presidente habría utilizado la tristeza del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como una herramienta retórica, sin brindar la misma atención a la tragedia ferroviaria:

«De esta guisa, Sánchez emuló ayer en Bilbao la risa de hiena de sus socios al contraponer su alegría, con los cadáveres aún calientes del choque de dos trenes de hace poco más de diez días, con la “tristeza de Feijóo” sin dedicar una sola palabra a la calamidad ferroviaria».

De este modo, la columna transforma un gesto político en un símbolo. La risa deja de ser un mero acto circunstancial y se convierte, en la percepción del autor, en una expresión de insensibilidad institucional. Este contraste con los cuerpos ya inertes intensifica la denuncia y desplaza el debate desde el ámbito partidista hacia la responsabilidad pública.

Rosell concluye con una crítica personal y una imagen que remite a una tradición satírica potente:

«No es para menos cuando Sánchez atesora menos vergüenza que un gato en una matanza al igual que el resto de cuates de la banda del Peugeot de la que él es el último superviviente».

Esta frase final resume el estilo del artículo: sarcasmo, metáfora animal y confrontación directa. “La banda del Peugeot” refiere al grupo de líderes socialistas que acompañaron a Sánchez en su trayectoria política, mientras que “último superviviente” convierte la historia del presidente en una narración de resistencia interna y supervivencia en el terreno político.

El resultado es una reflexión sobre el nexo entre la política, la memoria y el duelo. Rosell acusa a La Moncloa de manipular las emociones en función de sus intereses partidistas y alerta sobre cómo la alianza con EH Bildu ha modificado los límites del discurso político acerca de las víctimas. La columna busca incomodar al lector, y lo logra al poner los muertos en el centro de una contienda que el autor considera moralmente degradante.

Así, el artículo no se limita a narrar los hechos de manera neutral, sino que presenta una interpretación comprometida sobre la actitud del presidente. Su fuerza radica en la acumulación de escenas y símbolos: los huérfanos de los Jiménez Becerril, los trenes accidentados, Bilbao, Feijóo y esa sonrisa que se ha convertido en un emblema. La imagen final es la de una política donde el duelo ya no impone silencio, sino que se convierte en un arma de combate.