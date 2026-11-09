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EL SANTIAGO BERNABÉU VIVIÓ UN IMPACTANTE Y RESPETUOSO SILENCIO

¡Vean el emotivo homenaje que la NFL rindió a los fallecidos en Urda y que no gustará al Gobierno Sánchez!

Subieron al campo 11 representantes de la Guardia Civil, UME, hidroavión Canadair, bomberos de Madrid, agentes forestales, 112, Protección Civil, SUMMA 112, Policía Municipal y Cruz Roja

¡Vean el emotivo homenaje que la NFL rindió a los fallecidos en Urda y que no gustará al Gobierno Sánchez!
Homenaje a los fallecidos en Urda durante el partido de la NFL en el Santiago Bernabéu. Redes.
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Emocionante y emotivo a más no poder.

La NFL sorprendió a los aficionados presentes en el estadio Santiago Bernabéu con un emotivo acto de recuerdo a las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda justo antes de un encuentro. El gesto, captado en vídeo y difundido en redes, ha generado un amplio eco porque llega de una competición extranjera que no dudó en honrar a los fallecidos.

 

El Santiago Bernabéu se paralizó este domingo en un gesto que muchos en Moncloa habrían preferido no ver. Antes del partido de la NFL entre los Atlanta Falcons y los Cincinnati Bengals, la liga americana rindió un emotivo homenaje a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) del 28 de octubre —69 muertos tras la colisión de un AVE de Renfe y un Iryo detenido— y a los servicios de emergencias que actuaron en esa tragedia, en el de Adamuz y en los incendios del verano.⁠

Más de 83.000 espectadores guardaron un respetado minuto de silencio. Después, con las grandes banderas de España y Estados Unidos desplegadas en el césped, sonó el himno español interpretado por Pablo Sainz Villegas y un cuarteto de cuerda frente a una bandera portada por 70 militares. A continuación, bajo el lema “11 como 1”, subieron al campo 11 representantes de cuerpos que trabajaron en las catástrofes: Guardia Civil, UME, hidroavión Canadair, bomberos de Madrid, agentes forestales, 112, Protección Civil, SUMMA 112, Policía Municipal y Cruz Roja, entre otros. Las gradas rompieron en aplausos.⁠

El gesto contrastó con el clima político. El accidente de Urda —el segundo grave de alta velocidad en el año— se produjo tras un fallo del sistema LZB y una orden del centro de control de Adif de reanudar la marcha “normal” en lugar de “a la vista”. El ministro de Transportes Óscar Puente acabó dimitiendo. La oposición (PP y Vox) y parte de la prensa crítica han señalado fallos estructurales, desinversión y mala gestión del sistema ferroviario bajo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Hay elecciones el 29 de noviembre de 2026.⁠

Mientras las familias siguen de luto (el funeral oficial será el martes 10 de noviembre de 2026 en la Catedral de Toledo), el Bernabéu —con Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Florentino Pérez entre los presentes— convirtió un evento deportivo americano en un reconocimiento público a las víctimas y a los “héroes” de emergencias y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Exactamente el tipo de imagen de unidad nacional, banderas y Guardia Civil que, en plena precampaña y con el expediente del desastre abierto, no gustó en el entorno de Sánchez.⁠

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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