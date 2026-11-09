Vomitiva entrevista del servil Javier Ruiz a Pedro Sánchez en el estercolero de La Séptima: «Si gana las elecciones, ¿habrá aceptación pacífica?»

En un intento desesperado por hacer ruido -en eso está Pedro Sánchez en la presente precampaña electoral- intentó contraprogramar a Abascal con Broncano.

Lo que pasa es que la elección puede haberle salido de pena. Ir a ver a Javierito Ruiz a su nueva tele lamentable y sectaria creada por y para ser un portavoz palanganero del sanchismo y de la izquierda. Se llama La Séptima -para nosotros La Séptica-, como podría llamarse el estercolero.

Ya saben que las cabezas visibles son las verduleras Sara Santaolalla, Alba Carrillo y el rescatado Quequé… ¡Qué bien nos cae Quequé en Periodista Digital!

Al lío. Primero un triple, nada más sentarse: «El 29-N va a haber una movilización histórica, de más del 70%».

Una alfombra roja, como la que ya le pusiera Ruiz a Zapatero y a todo el que se cruce en su camino y tenga el carnet de socialista.

Entre las primeras preguntas destaca preguntarle su opinión sobre el jaleo de OkDiario con Koldo García, si le ha defraudado Rufián por no haber podido amalgamar a la izquierda más allá del PSOE, y una tremenda por lo que implica:

«Hemos visto lo que ha pasado en EE.UU. o en Brasil. ¿Si gana aquí la izquierda, cree que habría una aceptación pacífica?»

¿Qué estás queriendo decir? Miserable Ruiz, nada nuevo bajo el sol.

«Es un hecho que el señor Inda pagó la defensa de Koldo García para difamarme a mí, a mi mujer y al Gobierno». Pedro Sánchez. #SánchezEnLaSéptima https://t.co/MlT81or8Wh — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 9, 2026

Y ahora fíjense en el eslógan que se traía aprendido el socialista de casa:

«Los que dicen Pedro Sánchez hijo de puta, alentados por VOX y el PP, yo voy a trabajar para que a partir del 29 de noviembre, digan Pedro Sánchez, ¡qué hijo de puta!»

SOBRE ZAPATERO

Le preguntó Ruiz, con la boca pequeña y sin una sola repregunta, sobre el mangante Zapatero:

«El préstamo a Plus Ultra lo han mirado por arriba y por abajo y es impecable». «Y conociendo a Zapatero, lo último que quiere ahora es volver a tener esas joyas».

Sí, claro, Sánchez, el tema era por qué las tenía.

Es buen momento este para parar y fijarnos en la mesa de tertulianos que complementaban a Javier Ruiz. Agárrense: Chema Garrido, el director de El Plural, Jesús Maraña, director de Infolibre y Hugo Pereira, más conocido por haber sido primero de izquierdas, después de derechas y después otra vez de izquierdas, según quién le llevara más a la tele. Patética mesa, palanganera a más no poder. Infame hasta para quien escribe esta noticia seguir sus preguntas de antiperiodismo.

Sobre el accidente en Urda

«Si hay una lección que sacar de esta crisis es que tenemos que reforzar lo público». Es complicado ser más caradura.

Presidente, por qué no acude al funeral mañana? Le pregunta, casi con vocecilla sumisa, Ruiz.

«Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales, no a oficios religiosos. El Gobierno estará representado».

«La responsabilidad siempre es mía, soy el presidente del Gobierno». Las palabras de Pedro Sánchez sobre el accidente de Urda en La Última Hora. #SánchezEnLaSéptima https://t.co/zeK7vqG1yF — La Séptima TV (@la_septima_tv) November 9, 2026

La entrevista fue un fiasco y no merece la pena dedicarle ni un minuto más.