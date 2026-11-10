Abascal propina otro palo a Sánchez y a Broncano: su visita a La Revuelta dispara la audiencia y marca un récord

Victoria total.

La presencia de Santiago Abascal en La Revuelta marcó un hito sin precedentes para el espacio de David Broncano: 4.815.000 espectadores de media y un 33,6% de cuota de pantalla, según los datos ofrecidos por Barlovento Comunicación.

Con estos números, la visita del líder de VOX superó los 4.387.000 espectadores que siguieron la entrevista de Pedro Sánchez el pasado 22 de octubre. La diferencia se traduce en 428.000 espectadores, aunque el presidente mantuvo una ligera ventaja en cuota, alcanzando un 33,9% comparado con el 33,6% de Abascal. En televisión, como en política, las décimas pueden transformarse en un arma de doble filo.

Un récord con impacto político

No solo llama la atención la diferencia en las audiencias. La emisión con Abascal fue seguida, al menos durante un minuto, por 8.670.000 espectadores únicos, lo que representa el 18,2% de la población de España. Esta cifra corrobora que el interés por el dirigente de VOX trascendió su base habitual y logró captar la atención de un público más amplio, atraído por la novedad, la controversia y el contraste entre un candidato de carácter fuerte y un programa vinculado al entretenimiento.

La entrevista tuvo lugar en el marco de la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, poco antes del inicio formal de la campaña. Abascal llegó al Teatro Albéniz tras las visitas de Sánchez y la pareja de extrema izquierda compuesta por Gabriel Rufián e Irene Montero. Su presencia había generado expectativas, especialmente por la clara tendencia política que rodea a La Revuelta y por las críticas de Abascal hacia la entrevista anterior del presidente.

Desde Moncloa y Ferraz vendieron la aparición de Sánchez en el espacio de La 1 como un evento de relevancia televisiva exaltando los 4,387 millones de espectadores que lo siguieron y el récord histórico para el formato, hasta que Abascal los opacó.

Papelón tremendo de Broncano

Nadie podía esperar que David Broncano, el exitoso cómico, se iba a creer el mejor periodista del país para tratar de confrontar con el líder del tercer partido político.

Y se hundió en su propio fango. Demasiado fácil para un Santiago Abascal, presidente de VOX, que podía esperarse un espacio más distendido y se encontró una emboscada de temas de excelsa seriedad.

Pero empecemos por el principio.

La visita de Santiago Abascal a La Revuelta de David Broncano suponía un momento crucial, por difícil, para presentador, invitado e incluso para el público… Por eso, de ahí el jaleo que si público para arriba o público para abajo: no serán los previstos invitados para tal fecha, reservados a través de agencia, sino público elegido por otra agencia a petición del partido político. Demasiado complicado pero tremendamente poco importante.

Y al final, lo importante, la charla entre ambos y empezó con una buena broma de Abascal:

«Me dijeron ‘llévale una caja’ de regalo… ¿Una caja para qué? ¡Para que recojan las cosas cuando lleguemos nosotros!»

Y después, el regalo, una bandera de Ceuta. El golpe de efecto así para empezar, tremendo. «Ya van cien días de invasión en Ceuta…»