Abascal vuelve a esquilar al ‘tartamudo’ Broncano junto a Herrera: «Temía a los suyos»

En ‘Telepedro’ tienen que estar tirándose de los pelos.

Santiago Abascal ha vuelto a pronunciarse sobre su paso por ‘La Revuelta’ y, lejos de rebajar la polémica, señalando directamente a David Broncano. El presidente de Vox ha asegurado este martes, durante su entrevista en ‘Herrera en COPE‘ con Carlos Herrera y Jorge Bustos, que el presentador estaba preocupado por las reacciones que podía provocar entre los suyos en su encuentro televisivo con el dirigente político.

«Me dio la sensación de que Broncano se vio obligado a decir cuál era su planteamiento político para justificar la entrevista. Estaba preocupado no por mí, sino por temor a los suyos», ha afirmado Abascal, que considera que el humorista había recibido mucha presión antes de sentarse frente a él. «Había recibido mucha presión; no hizo un programa como lo suele hacer, pero yo también estoy acostumbrado», ha añadido.

El líder de Vox ha calificado de «bueno» su paso por el espacio de Televisión Española, aunque ha reconocido las «dificultades del formato». «Ayer tuve un debate intenso», ha resumido sobre un encuentro que ha vuelto a situar en el centro del debate político y mediático.

Abascal descarta pensar en una vicepresidencia

Más allá de su valoración sobre Broncano, Abascal ha asegurado que no dedica «ni un solo segundo» a pensar en una posible vicepresidencia en un futuro Gobierno de coalición con el Partido Popular. Según ha explicado, su prioridad es conseguir un cambio político y evitar «las trampas que puede hacer este Gobierno».

En este sentido, ha recordado las elecciones generales de 2023 para justificar su desconfianza hacia las encuestas. «Yo desconfío muchísimo de las encuestas. En el año 23, con las encuestas que había, se iba a producir un cambio, y ese cambio no llegó», ha señalado. Por ello, considera una «irresponsabilidad» dar por hecha una victoria electoral y ha advertido de que el exceso de confianza puede provocar la desmovilización del electorado.

Abascal también ha defendido la capacidad de Vox para alcanzar acuerdos con el PP, aunque ha insistido en que existen diferencias importantes entre ambas formaciones. Entre ellas ha citado la prioridad nacional, la remigración, la desregulación de la legislación ideológica y las rebajas fiscales drásticas.

La inmigración, en el centro de sus críticas

Durante la entrevista, el presidente de Vox ha vuelto a situar la inmigración como uno de los principales problemas de España. A su juicio, está detrás de «distorsiones tremendas» en la sociedad, entre ellas el colapso de la sanidad pública, los problemas de seguridad, el encarecimiento de la vivienda y la degradación educativa.

Como respuesta, ha planteado reforzar el control de las fronteras, desplegar a la Armada para vigilar las costas, perseguir a las mafias y construir infraestructuras defensivas de mayor tamaño en las fronteras terrestres. «El que entra ilegalmente va a ser repatriado, el que cometa delitos va a ser deportado», ha defendido.

También ha acusado a Pedro Sánchez de mantener una posición de debilidad frente a Marruecos y ha llegado a afirmar que el presidente del Gobierno está «chantajeado o comprado» por el país vecino. «Sánchez es el candidato marroquí a la presidencia del Gobierno de España», ha sentenciado.

Sus críticas al Gobierno y a los sindicatos

Abascal ha cargado igualmente contra la huelga general convocada para mañana, a la que ha calificado de «un insulto a los españoles» y de una movilización «al servicio del Gobierno». También ha arremetido contra CCOO y UGT, a los que acusa de actuar como «enemigos de los trabajadores» por su silencio ante el encarecimiento de la vivienda.

Por último, ha defendido que Vox es «la garantía de que los servicios públicos se puedan mantener» y ha asegurado que su formación está comprometida con las pensiones. Sobre los derechos de los homosexuales, ha afirmado que no tienen «nada que temer» y ha pronosticado que acabarán respaldando a su partido.

El dirigente también ha justificado su ausencia en la tribuna del desfile del 12 de octubre. Según ha explicado, su decisión no tuvo que ver con el Rey, sino con su negativa a compartir espacio con un Gobierno al que ha vuelto a calificar de «mafia».