Ana Rosa se lo pasa en grande tras el ridículo de Broncano con Abascal y el masaje de ‘Javierito’ a Sánchez

La visita de Santiago Abascal a ‘La Revuelta’ sigue dando que hablar y este martes 10 de noviembre ha llegado también a la mesa de ‘El programa de Ana Rosa’.

Ana Rosa Quintana no ha dejado pasar la oportunidad de comentar el cara a cara entre el líder de Vox y David Broncano, una entrevista que se alejó bastante del tono habitual del espacio de TVE y que ha generado un aluvión de críticas.

La presentadora ha repasado las imágenes con bastante ironía. Para ella, uno de los detalles más llamativos estuvo antes incluso de que comenzaran las preguntas: las actitudes de ambos protagonistas al encontrarse. Abascal entró en el plató sonriente, relajado y aparentemente cómodo, mientras que Broncano, se mostró mucho más serio y tenso de lo habitual.

«Cuando llega relajado, me puedo quitar la chaqueta, llega con los ojitos azules y la sonrisa, y ves al entrevistador, que yo lo entiendo, súper tenso, pues ahí ya ganó la entrevista», comentó Ana Rosa, poniendo el foco en un lenguaje corporal que, a su juicio, decía tanto como las propias respuestas.

La presentadora también recordó que ya sabía que Abascal acudiría al formato de TVE y que incluso le había advertido de las preguntas personales que suelen formar parte de las entrevistas de Broncano. El líder de Vox tenía preparada su respuesta: «Uno de Amurrio no contesta esas cosas».

El comentario sirvió para poner el acento en uno de los momentos televisivos más comentados de la noche. La entrevista, además, tuvo poco del entretenimiento habitual de ‘La Revuelta’: terminó convirtiéndose en un intercambio político intenso, con Broncano cuestionando las posiciones del dirigente y Abascal aprovechando el escenario para defender sus propuestas.

Sánchez, entre la huelga y la entrevista de ‘Javierito’

Pero la conversación en el plató no se quedó en Broncano.

Pedro Sánchez también ocupó buena parte del análisis, especialmente por el vídeo en el que anima a participar en la huelga general. El editorial del programa recurrió a la ironía para cuestionar el papel del presidente y su respaldo a una movilización que, según la crítica planteada en Telecinco, tiene un marcado carácter político.

«Presidente, no ponga paños calientes y llame directamente a la movilización», arrancaba el comentario, antes de lanzar una propuesta cargada de sarcasmo: que Sánchez acudiera al Consejo de Ministros con un megáfono y se gritara a sí mismo «dimisión».

La pulla continuó con una de las frases más mordaces del editorial: «Convoque una huelga indefinida y no vuelva».

Ana Rosa y su equipo también pusieron sobre la mesa las cifras que alimentan el malestar: los 1.400 días sin nuevos Presupuestos, los datos de llegadas migratorias que mencionaron en el editorial, las víctimas de los accidentes ferroviarios y el encarecimiento de los precios. Un repaso que sirvió para cuestionar el uso político de los sindicatos y el incremento de las subvenciones que reciben.

Y, en paralelo, el programa puso el foco en la otra aparición televisiva de Sánchez. La entrevista con Javier Ruiz ‘Javierito’, fue presentada desde esa misma mesa como un encuentro excesivamente cómodo para el presidente.

La comparación entre los dos escenarios televisivos terminó convirtiéndose en uno de los ingredientes centrales de la mañana: mientras Abascal protagonizaba un cara a cara de fuerte contenido político con Broncano, Sánchez comparecía en otro espacio ante Javier Ruiz.