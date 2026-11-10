Ayuso descubre la trampa de Sánchez con Broncano en la entrevista de Abascal: “¡Tirano, caradura, dictador, autócrata!”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este martes 10 de noviembre de 2026 en ‘Espejo Público’ (Antena 3) contra Pedro Sánchez y ha señalado lo que considera una clara maniobra del Gobierno para dividir a la derecha a través de la televisión pública.

Según la dirigente popular, la estrategia del presidente del Ejecutivo se hizo evidente tras la entrevista a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’. Ayuso ha denunciado que Sánchez “vive de dividir al voto, de dividir a PP con Vox, para que él, agrupando toda la ultraizquierda, sea el primero que dé por encima de Feijóo”.

En su opinión, el objetivo es “alimentar esa división PP-Vox para luego demonizar a Vox” y poder decir que “el PP no tiene con quién pactar”. La presidenta madrileña no ha escatimado calificativos: “Es un tirano, un caradura, un dictador y un autócrata”. Ha argumentado que, aunque sea presidente legítimo, “no respeta la separación de poderes, no respeta el poder legislativo, no respeta a los jueces”. Y ha añadido: “En el momento en el que hay dentro del sistema a un hombre que no respeta la separación de poderes, cuando lo haces todo por decretos, cuando trabajas intentando acabar con la verdad, con las empresas, la propiedad, los ciudadanos, el empleo, la libertad, eso es tiranía absoluta”.

RTVE, secuestrada por Sánchez

Ayuso ha centrado gran parte de sus críticas en el control que, a su juicio, ejerce Moncloa sobre TVE. “No ocurre nada en esa cadena que no controle directamente Pedro Sánchez. No ocurre nada en un plato de televisión que depende del dinero público que no sea controlado por Pedro Sánchez, porque no respeta lo público”, ha afirmado. Respecto a las declaraciones de David Broncano sobre la línea del programa, ha sido clara: “Una cosa es que tú seas de izquierdas, fenomenal. Otra cosa es que lleves a gente de izquierdas, fenomenal también. Pero es que estás en la pública, que te lo pagan también los que no son de izquierdas. En la televisión pública tú no puedes vender que tienes un programa de izquierdas”.

Preguntada por si Alberto Núñez Feijóo debería acudir a ‘La Revuelta’, Ayuso ha respondido de forma tajante: “Yo creo que no. Creo que ahora Broncano va a tener que reivindicarse y en ningún caso se encontraría con una entrevista parecida a la que hemos visto”. Ha insistido en que “a Abascal y a Feijóo en este momento no tienen que entrar en señuelos y trampas” porque “no es bueno tener que alimentar esto, porque blanqueas al final una televisión que está secuestrada directamente por el Gobierno y entonces vas a sus trampas constantemente”.

La dirigente del PP ha contrastado su gestión en Madrid con lo que considera el “victimismo” de Sánchez. Ha recordado que cuando llegó a la presidencia la Comunidad recaudaba 20.000 millones de euros y ahora el presupuesto alcanza los 32.000, lo que permite destinar a sanidad y educación públicas lo que antes era el presupuesto total. “Me levanto muy feliz y muy positiva. Yo represento a la mayoría absoluta de los madrileños y también a muchos españoles que no quieren más esta basura que estamos viviendo”, ha concluido.

Finalmente, Ayuso ha calificado de “argumento tan pueril de niño” la justificación de Broncano de que Sánchez no puede ser un dictador porque convoca elecciones: “España es un Estado de derecho donde ha regido una separación de poderes que el presidente del Gobierno no respeta. En Venezuela también se convocan elecciones. Precisamente las personas que no respetan la democracia entran democráticamente en el sistema”.