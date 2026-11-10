Bea Talegón destroza a la izquierda con una punzante verdad: “Son militontos”

Bea Talegón ha lanzado una dura crítica contra lo que considera la deriva de la izquierda española, en ‘Horizonte’ (Cuatro) este 9 de noviembre de 2026, señalando que las declaraciones recientes de Yolanda Díaz representan el paradigma en el que estamos viviendo, en el que la supuesta izquierda se ha convertido en una absoluta tomadura de pelo. Según la analista política, la izquierda en el sentido clásico ya no existe en España.

En su análisis, Talegón señala que el papel fundamental de Podemos y sus adláteres ha sido acabar con la izquierda tradicional, con lo que realmente merece este país. «Este país merece, para hablar de democracia, una izquierda y una derecha. Esta gente lo que ha venido es a destrozar, por un lado, la izquierda, pero de fondo y de base, y más grave todavía, la base de un sistema democrático: el respeto», afirma.

El discurso del miedo como estrategia política

La crítica de Talegón se centra especialmente en el uso continuado del miedo como herramienta política. Según denuncia, el discurso que están usando es «da igual lo que hayamos hecho, porque parece que no llevan ocho años gobernando ellos, que si los decretos Mari Carmen, que si la huelga, como si ella no estuviera al frente de lo que pilota todo lo que dice que hay que cambiar».

Para la analista, esta estrategia se resume en un mensaje claro: «Es que, aunque lo hayamos hecho mal, es que los que vienen son muy malos. Ojo, cuidado, que viene la derecha. Ten mucho cuidado. Lo hemos hecho fatal, pero olvídate de eso. Es que lo que viene es peor».

En uno de los momentos más contundentes de su intervención, Bea Talegón introduce el término «militontos» para referirse a quienes continúan apoyando acríticamente estas posiciones. «Ya no hablamos de militantes, sino de militontos, con todos mis respetos. La gente que traga con esto, con aplaudir a Óscar Puente el otro día, con no mantener el rigor, con el fiasco que han montado y las muertes que son responsabilidad suya, al final esto es una vergüenza democrática», sentencia.

Postureo y escaparate político

Según Talegón, todo esto de la izquierda para ellos es escaparate, es postureo, son discursos vacíos dirigidos a convencer sin contenido real. «En una sociedad madura, uno tiene que responder y dar la cara», señala, mientras que considera que lo que está haciendo Yolanda Díaz es un insulto a la inteligencia de cualquiera.

La analista concluye que el problema trasciende la división tradicional entre izquierdas y derechas. «Ya no va de izquierdas y de derechas, Iker. Va de la poca decencia democrática que hay en este país», afirma, denunciando que cualquier crítica a estas posiciones es automáticamente tachada de pertenecer a la «fachosfera».

«Todo lo que no trague con esto y no sea ser un militonto, es ser facha. Ya está, no hay más. Así entienden el esquema democrático», concluye Talegón, señalando la simplificación del debate político y la falta de autocrítica en el seno de la izquierda actual.