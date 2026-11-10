Broncano tartamudo y el PSOE nervioso contra Abascal

Santiago Abascal llegó a La Revuelta con la determinación de jugar en casa ajena y logró que todo girara en torno a sus propias reglas. David Broncano intentó convertir su habitual formato humorístico en un interrogatorio político, pero lo que se vivió fue más una contienda desigual que una entrevista al uso.

La expectación era colosal. El líder de Vox se presentaba en una cadena pública que su formación critica con frecuencia, en un programa que sus opositores asocian con el entorno del presidente del Gobierno. La noche prometía ser explosiva, y al final, solo hubo un vencedor en términos de comunicación: Abascal.

Un invitado listo para el enfrentamiento

El líder de Vox supo aprovechar cada una de sus intervenciones para repetir sus principales argumentos sobre Pedro Sánchez, inmigración, feminismo, vivienda, cambio climático y política internacional. Defendió su afirmación de que el presidente actúa como un “dictador”, aunque precisó que aún no ha llegado a tener el control absoluto.

Broncano intentó responder con referencias a Israel, la supuesta “cacería” en su contra y ciertas declaraciones polémicas de Vox. Sin embargo, su ejecución dejó mucho que desear. Según varias crónicas, el presentador se mostró nervioso, divagó en algunos momentos y no siempre logró ofrecer datos concretos frente a las afirmaciones de su invitado.

La televisión tiene una regla implacable: quien marca el ritmo, controla en gran medida la narrativa. Abascal llegó con frases ensayadas, respuestas rápidas y una estrategia bien trazada. Por su parte, Broncano se desvió del humor sin tener completamente las herramientas necesarias para llevar a cabo una entrevista política. El resultado fue incómodo para el presentador y muy ventajoso para su interlocutor.

TVE logra audiencia, pero suscita controversia

La emisión generó enorme expectación, alcanzando cifras sorprendentes. Algunas informaciones apuntan a que la audiencia se situó en torno a los 4,8 millones de espectadores y un 33,6 % de cuota, cifras comparables a la entrevista que tuvo Pedro Sánchez, que rondó los 4,4 millones y un 33,9 %.

Para RTVE, esos números suponen un éxito tanto comercial como en términos de audiencia. Sin embargo, también emergen interrogantes sobre el enfoque del programa. Abascal se presentó con un público considerado afín, una situación criticada por quienes sostienen que alteró el equilibrio habitual del formato.

La paradoja es difícil de eludir: la entrevista que se concebía para poner contra las cuerdas al líder de Vox terminó potenciando su presencia. El político no solo se dirigió a sus adeptos, también logró llegar a un público menos habitual que tuvo la oportunidad de escucharle durante casi una hora en pleno prime time.

El golpe final y la lucha por la narrativa

El momento más comentado llegó al despedirse. Broncano afirmó que no iba a desearle suerte y Abascal contestó: “Yo sí porque vas a necesitarla”. Luego trató de enmarcarlo como una broma, pero esa frase se convirtió en el resumen viral de la noche.

La izquierda mediática vio en esta escena una oportunidad perdida para desafiar al líder de Vox. Por otro lado, parte de la prensa conservadora presentó el episodio como una derrota para Broncano y para la televisión pública. En realidad, el panorama más objetivo es otro: Abascal salió con sus mensajes intactos, Broncano quedó expuesto fuera de su registro habitual y TVE logró el gran dato que buscaba.

Lo más llamativo es que el programa, en lugar de centrarse en las habituales bromas, terminó reflexionando sobre la preparación del presentador, la audiencia del plató y la habilidad de un político para convertir una entrevista en un mitin. En política, a veces no hacen falta grandes estridencias: con tener los deberes hechos, es suficiente.