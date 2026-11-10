¡Abascal revienta a Broncano, se ríe de él y le enseña la puerta!

Santiago Abascal se presentó en La Revuelta con la intención de desafiar el terreno del programa. El resultado fue un ambiente cargado de tensión, donde se sucedieron reproches y bromas que sacaron a David Broncano de su habitual zona de confort televisivo.

La entrevista, transmitida el lunes por La 1, había despertado gran interés desde días previos. Y no solo por la figura del líder de Vox, sino también por las controversias relacionadas con la audiencia. La producción decidió contar con una agencia externa para gestionar el público, una elección que Broncano explicó al inicio del programa.

Un formato que olvidó su toque humorístico

El inicio del programa evidenció un cambio notable: las preguntas típicas sobre sexo y dinero fueron omitidas. En su lugar, se abordaron temas como la violencia de género, la inmigración, la vivienda, el feminismo y el futuro de RTVE. Así, el enfoque cómico se relegó a instantes aislados, mientras Broncano y Abascal se medían las fuerzas.

Broncano intentó preservarse en su estilo característico de La Revuelta, pero el dirigente de Vox no se dejó llevar por ese enfoque. Respondiendo con su discurso político, Abascal aprovechó varias ocasiones para devolver la presión al presentador. Algunos han argumentado que el humorista se mostró tenso y a la defensiva, una imagen poco común en un programa diseñado en torno a su talento para la improvisación.

El tema del público se convirtió en el primer punto de fricción. Broncano hizo una broma insinuando que su audiencia habitual habría recibido a Abascal entre abucheos y silbidos. El líder de Vox replicó con una crítica hacia El Hormiguero, señalando que le habían presentado como una especie de invitado, aunque nunca lo habían invitado allí.

Los reproches directos también tuvieron su espacio. Broncano recordó las críticas de Vox sobre su incorporación a la televisión pública, así como la acusación de que su contrato era comparable al coste de ciertos servicios públicos. Abascal aceptó que aquella campaña había sido «un exceso», pero solicitó al presentador reciprocidad similar cuando se hablara de Vox y sus posturas sobre mujeres o inmigración.

La conversación dejó varios puntos clave:

Abascal defendió sus posiciones sobre inmigración y violencia de género.

Broncano cuestionó ciertas expresiones y campañas promovidas por Vox.

El público respondió con aplausos a muchas de las intervenciones de Abascal.

La duración y el tono de la entrevista trastocaron la dinámica habitual del programa.

El momento más comentado llegó al final. Broncano afirmó que no iba a desear suerte a Abascal de cara a las elecciones del 29 de noviembre. El político respondió: «Yo sí, porque lo vas a necesitar», y añadió que al presentador le había desaparecido «el punto cómico» durante la charla.

Esa frase funcionó como un golpe visual y como un mensaje político. Abascal salió fortalecido ante sus seguidores, ya que logró presentarse en un espacio que suele ser hostil hacia Vox sin caer en la caricatura. En cambio, Broncano se enfrenta al debate sobre si su programa perdió parte de su esencia al transformar la visita en un enfrentamiento ideológico.

El cierre de la escena tuvo, además, un matiz simbólico: Abascal regaló al presentador una bandera de Ceuta dentro de una caja blanca, añadiendo bromas sobre una posible mudanza y un extintor. El objeto terminó sobre la mesa, acompañado de aplausos. En una noche que parecía destinada a desarmar al invitado, la televisión ofreció una imagen más incómoda: un humorista en el papel de entrevistador político y un político intentando ser humorista.