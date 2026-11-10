¡Solo le faltó echar espuma por la boca! Silvia Intxaurrondo dispara contra David Broncano y TVE por entrevistar a Santiago Abascal

Está que rabia.

La presentadora de ‘La Hora de La 1′, Silvia Intxaurrondo, no ocultó su malestar tras la entrevista que David Broncano realizó a Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ de TVE.

Su intervención en antena desató críticas por el tono empleado y por cargar contra el tercer partido más votado en España, sus propios compañeros y los directivos de la cadena pública.

En el vídeo que acompaña a la publicación se ve a Intxaurrondo visiblemente alterada mientras comenta la emisión del programa de Broncano.

¡Solo le faltó echar espuma por la boca! La rabiosa Silvia Intxaurrondo no disimular su resquemor con @davidbroncano por haber entrevistado en @LaRevuelta_TVE a @Santi_ABASCAL @vox_es. La presentadora cargó como nunca contra el tercer partido más votado en España, contra sus… pic.twitter.com/2aR3JYgVs8 — Luis Rioja (@miescano351) November 10, 2026

El tono de la presentadora

Intxaurrondo fue más allá de una simple crítica periodística. Apuntó directamente contra el formato de La Revuelta, contra el equipo de Broncano y contra la decisión de la propia TVE de dar cobertura al líder de VOX. El mensaje transmitido por la presentadora sugiere que entrevistar a Abascal constituye una falta grave, algo que choca con la misión de servicio público de la cadena.

Con un tono de indignación apenas disimulada, planteó tres preguntas que resumieron su particular visión del pluralismo:

¿Debe tener cabida la extrema derecha en la televisión pública?, ¿puede RTVE ser neutral si tiene el deber de defender los derechos fundamentales y la igualdad?, y ¿dónde acaba el pluralismo y empieza la normalización de los discursos discriminatorios?

La reacción llega después de una entrevista que generó expectación y polémica. El lunes 9 de noviembre de 2026, Abascal acudió al Teatro Albéniz como cuarto candidato a la Presidencia del Gobierno en el programa de Broncano, tras Pedro Sánchez, Gabriel Rufián e Irene Montero.

El encuentro se alejó del tono habitual de humor y se convirtió en un cara a cara tenso, con momentos de confrontación sobre vivienda, inmigración, violencia de género o el conflicto en Gaza. Broncano llegó a espetarle «no tienes huevos» en un intercambio sobre Israel y Hamás, se disculpó por el tono y terminó sin desearle suerte. Abascal respondió con ironía que él sí se la deseaba «porque vas a necesitarla», una frase que el presentador interpretó como un aviso sobre el futuro del programa tras el 29-N.

Uno de los puntos más controvertidos fue el público. Broncano explicó al inicio que el equipo de Abascal había solicitado encargarse de su gestión a través de una agencia, ante el temor de que el público habitual del programa pudiera interferir con abucheos o silbidos y romper el ritmo de la conversación. El presentador reconoció que les pareció bien la petición y que la situación era anómala.

Intxaurrondo lo calificó de cosa inédita. Insistió en que Pedro Sánchez no exigió cambiar el público cuando pasó por el programa y que «cada uno de los aplausos que veían lo hacía gente afín». Ha añadido que un líder político «tiene que enfrentarse a la situación real» y que aquello fue una «situación generada».

La periodista vasca ha recordado su propio criterio durante los últimos tres años: «No se ha entrevistado a nadie en este programa que fuera en contra de los derechos humanos», salvo que ella no estuviera presente o que lo ordenara la Junta Electoral Central. Ha matizado que la cobertura electoral de la JEC se aplica a los programas informativos y que ‘La Revuelta’ es de entretenimiento, dejando en evidencia la justificación previa de Broncano sobre la obligación de «venir todos».