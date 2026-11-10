Luis María Pardo no se resigna ante la trampa del Gobierno Sánchez para el 29-N y anuncia una medida extrema

No se rinde.

Y tiene claro que mientras haya posibilidades procesales, no va a dejar que Pedro Sánchez se salga con la suya.

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, optó por la acción directa en lugar de seguir la estrategia habitual de reproches. Lejos de imitar la táctica del Gobierno Sánchez de criticar una medida que no se ajusta a sus intereses, Pardo evitó cualquier ataque al Tribunal Supremo y anunció que activará de inmediato una herramienta legal para intentar paralizar lo que describe como una maniobra electoral de última hora de cara al 29-N.

El letrado y candidato a las elecciones generales presentará un recurso de reposición o de súplica, según el procedimiento, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo para impugnar el auto que deniega la suspensión cautelar del voto de cerca de 190.000 hijos de personas nacionalizadas al amparo de la conocida como Ley de Nietos.

La decisión, notificada el 9 de noviembre de 2026, mantiene la paradoja de que los beneficiarios directos de la Ley de Memoria Democrática ven suspendidos cautelarmente sus efectos electorales en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), mientras sus descendientes sí podrán votar el 29 de noviembre.

Pardo, que lideró esta batalla desde la denuncia presentada el 28 de junio ante la Junta Electoral Central, consideró que el auto del Supremo reconoce los argumentos de fondo de Iustitia Europa —incluyendo el riesgo cierto de alteración del censo y los indicios de irregularidades derivados de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública—, pero los ha subordinado a criterios prácticos de calendario.

El abogado señaló que el Gobierno tardó más de mes y medio en facilitar la identificación de los afectados, pese a los requerimientos y apercibimientos judiciales a ministros. Ese retraso, según Pardo, condicionó la decisión del Alto Tribunal y dejó abierta una vía para que se vote con un censo que presenta serios indicios de irregularidad.

Indicios de irregularidades

El Supremo, en autos recientes, advertió de «indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia» en la configuración del CERA y ha mantenido las cautelares sobre los nacionalizados directos (cifras que oscilan entre 162.000 y 163.000 según los documentos aportados por la Administración).

Sin embargo, rechazó extender la suspensión a los 189.678 hijos mayores de edad inscritos por el Anexo III, alegando la proximidad del 29-N y las dificultades de ejecución. Un magistrado emitió voto particular discrepante, advirtiendo que una vez contabilizados los votos podría ser demasiado tarde para corregir el censo. Pardo ha replicado que se vulnera el principio de igualdad: si se cuestiona la inscripción de los padres, también debe cuestionarse la de sus descendientes. «Si los padres no pueden votar, cuanto menos pueden hacerlo los hijos», ha afirmado en intervenciones mediáticas.

La formación denuncia una “trampa” orquestada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Iustitia Europa sostiene que el adelanto electoral se produjo cuando ya existían cautelares y advertencias formales sobre la imposibilidad material de ejecutarlas a tiempo. La Abogacía del Estado reconoció dificultades para identificar individualmente los expedientes, y el Gobierno habría buscado vías alternativas —incluida la intervención del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional— para neutralizar las medidas del Supremo.

Pardo advertió repetidamente de que se va a votar con un censo en el que «los nietos afectados por la instrucción no pueden votar, pero sus hijos sí», y ha abierto frentes adicionales sobre nacionalizados que se trasladaron a España y sobre el uso del DNI digital (MiDNI) en las mesas.

La medida extrema anunciada por Pardo consiste en recurrir de inmediato para intentar que el Supremo reconsidere la denegación antes de que se agote el calendario electoral. «Vamos a recurrir esta decisión. No aceptamos que los retrasos de la Administración terminen siendo la excusa para impedir las comprobaciones necesarias. Iremos hasta el final», ha declarado.

En el programa ‘Hablamos de Madrid’ (Telemadrid), con Carlos Cuesta, insistió en que no se resigna a la cacicada electoral y que la sociedad civil, a través de Iustitia Europa, es la única que ha actuado de forma sistemática desde junio, cuando ningún gran partido había recurrido la instrucción.

A menos de tres semanas de las urnas, la batalla por la Ley de Nietos sigue abierta. Mientras otros partidos analizan el auto o esperan, Iustitia Europa anuncia que no dará por cerrado el procedimiento. Para Pardo, el 29-N no puede celebrarse sin garantías de transparencia en el censo: «El caos al que nos está llevando el Gobierno es peligroso para todos». La presentación del recurso de reposición será el siguiente paso de una ofensiva que comenzó con una denuncia de la sociedad civil y que, según sus impulsores, ha puesto sobre la mesa una de las mayores controversias electorales de los últimos años.