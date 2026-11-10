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CRÍTICAS EN EL HORMIGUERO A LA RED FERROVIARIA

Pablo Motos y Macarena Gómez sacuden de lo lindo al Gobierno Sánchez por condenar a los trenes AVE a un deficiente mantenimiento

Exponen en directo los fallos de mantenimiento en los trenes de alta velocidad y cuestionan la gestión de las infraestructuras

Pablo Motos y Macarena Gómez sacuden de lo lindo al Gobierno Sánchez por condenar a los trenes AVE a un deficiente mantenimiento
Pablo Motos y Macarena Gómez. Antena 3.
Archivado en: Adif | AVE | Macarena Gómez | Pablo Motos | Periodismo | Renfe | Televisión

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Un repaso a todo tren.

Y en este caso nunca mejor dicho,

Macarena Gómez y Pablo Motos pusieron sobre la mesa en El Hormiguero el deterioro que sufren las líneas de alta velocidad en España. La actriz relató experiencias propias y ajenas sobre vagones con calefacción defectuosa, baños que no funcionan y trenes que tiemblan de forma notable. El presentador completó el relato con su propio viaje en el Madrid-Sevilla y recordó cómo el AVE prometía un confort que ya no se percibe.

El clip, difundido en redes, muestra a la actriz explicando que «no hay dinero para mantenimiento» y que «el dinero que había para mantenimiento no se gasta en mantenimiento». El Hormiguero se convirtió así en el escenario de una conversación directa sobre el estado de la red ferroviaria.

Problemas concretos que describieron

Tanto Macarena Gómez como Pablo Motos no dudaron en señalar y denunciar problemas cotidianos con los que se encuentran en cada servicio los usarios de la alta velocidad ferroviaria.

Uno de los principales fue la ‘amplitud térmica’ entre coche. La actriz dijo que podías encontrarte con cagones con temperaturas extremas, uno con mucho frío y el contiguo con la calefacción al máximo.

También se quejó del estado de algunos baños, que estaban completamente inutilizables y asientos que se mueven o giran durante el trayecto.

Motos y Gómez tampoco dejaron pasar por alto las vibraciones intensas que impiden caminar con normalidad o llevar una taza de café sin derramarla. La artista recordó como un pasajero, al socaire de esos movimientos, derramó el café que llevaba sobre su abrigo.

Finalmente, los dos también resaltaron la falta de inversión real en el mantenimiento pese a que existen fondos disponibles.

Pablo Motos contrastó la imagen publicitaria inicial del AVE, donde un vaso de agua permanecía inmóvil a más de doscientos kilómetros por hora, con la realidad actual del mismo trayecto Madrid-Sevilla.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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