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Periodismo

SURREALISMO 'MADE IN OZORES' EN 'EL TIEMPO JUSTO' (TELECINCO)

¡Vaya patata que lleva la reportera de Pablo Iglesias! No se pierdan la surrealista frase que suelta en el programa de Joaquín Prat

"Si me corrijo, equivocadme"

Alejandra Martínez.
Alejandra Martínez. Redes.
Archivado en: Joaquín Prat | Periodismo | Podemos | Televisión

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El momentazo lo hubiese firmado Mariano Ozores.

La intervención de la reportera vinculada al entorno de Pablo Iglesias dejó uno de esos momentos de antología en el programa de Joaquín Prat. En pleno directo, y ante la incredulidad del plató, la periodista soltó una frase digno del esperpento valleinclanesco:

Si me corrijo, equivocadme.

No fue un simple lapsus. Es una de esas salidas de tono que parecen sacadas de un debate de Canal Red, del programa ‘La Base’, donde la lógica se retuerce hasta el absurdo. Mientras intentaba justificarse, matizarse o corregirse sobre algún punto de actualidad, la reportera encadenó una construcción tan torpe y circular que dejó a Prat y a los colaboradores con cara de ‘¿qué acaba de decir?’.

El clip no ha tardado en circular. En redes se ha convertido en el ejemplo perfecto de cómo ciertas voces del entorno podemita y de los medios afines a Iglesias pueden llegar a enredarse solas cuando salen de su burbuja y tienen que hablar en un programa generalista sin el filtro de sus propios espacios. La frase es tan surrealista que casi se defiende sola: no hace falta añadir mucho más.

Joaquín Prat, que suele reaccionar con contención cuando detecta estos disparates, dejó que el momento hablara por sí mismo. El contraste entre el tono profesional del programa y la intervención de la reportera fue tan evidente que el fragmento se convertió en material de primera para quienes siguen con lupa las apariciones del círculo de Iglesias fuera de sus medios de cabecera.

No es la primera vez que desde ese entorno se producen salidas de tono que chocan frontalmente con el sentido común más elemental. Pero que ocurra en el programa de Prat, con la audiencia que tiene, multiplica el efecto. La frase está dicha, grabada y es difícil de defender sin forzar el relato hasta el ridículo.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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