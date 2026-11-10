Periodista Digital pilla a Broncano después de la entrevista de Abascal y confiesa su error: «Estoy triste, me equivoqué»

David Broncano ha roto su silencio tras la avalancha de críticas recibidas por su entrevista a Santiago Abascal. «Estoy triste, creo que no lo hice bien ayer», confesó el presentador de La Resistencia en unas declaraciones a Periodista Digital. El humorista admitió haberse equivocado con varias decisiones que marcaron el tono del programa y reconoció haber perdido su sello humorístico característico.

«Me arrepiento de muchas cosas. Posiblemente tenía que haber utilizado la comedia más, como hago siempre, pero era complicado», explicó Broncano, visiblemente afectado por las reacciones que generó el encuentro con el líder de Vox. El presentador afirmó que había recibido consejos contradictorios sobre si debía bromear o no con los políticos, lo que contribuyó a su desconcierto durante la grabación.

El público de Vox: la clave del desastre

Para Broncano, la decisión de aceptar que Vox trajera su propio público fue el error fundamental. «Esa es la clave de todo, para mí es la clave de cómo salió la entrevista», señaló. El presentador explicó que accedió a esta condición pensando que evitaría que el partido se excusara posteriormente en un público hostil, pero reconoció haber sido «demasiado ambicioso y posiblemente vanidoso».

«Cuando empecé la entrevista vi que era muy desigual y muy injusto. Cualquier frase que dijese Abascal era ovacionada, y cualquier cosa que dijese yo se recibía con silencio o con un murmullo como si hubiese dicho una barbaridad», relató. Esta situación lo descolocó durante toda la grabación: «Me tiré toda la entrevista diciendo: la he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado».

Abascal «lo hizo bien estratégicamente»

A pesar de las críticas, Broncano reconoció que Santiago Abascal «lo hizo bien» desde el punto de vista estratégico y comunicativo. «Tuvo mucho aplomo. Muchas de las cosas que dijo, cuando las analizas despacio, son muy cuestionables, pero lo hizo bien técnicamente», admitió el presentador, comparándolo con la entrevista que realizó a Pedro Sánchez, donde el presidente también «resolvió bien la cosa».

El humorista también justificó su actitud más confrontativa con el líder de Vox recordando que el partido «me puso en una situación social y personal muy difícil hace dos años y medio». Sin embargo, reconoció que llevó el enfrentamiento «a un camino excesivo» al quitarle «toda la comedia y toda la distensión», convirtiendo el encuentro en «una charla entre una persona de izquierdas y una de derechas en una cena de Navidad».

Ninguna presión desde Moncloa

Broncano negó rotundamente las especulaciones sobre una supuesta imposición desde Moncloa sobre cómo realizar la entrevista. «No me han impuesto nada en ningún momento. Desde Moncloa no me han impuesto nada», afirmó categóricamente. El presentador insistió en que la decisión de adoptar un tono más serio fue suya, influenciada por consejos de personas que le sugerían no hacer bromas con políticos.

«Es verdad que yo tenía un poco en la cabeza: si la idea es no entramos a muchas bromas, no entramos a muchas bromas. Y era una putada porque él me hizo bromas y yo no respondí. Luego he visto un par de trozos y es ridículo, es absurdo, porque puedo hacer bromas perfectamente con él. Se me ocurrían 50.000 cosas que decirle y no lo hice», reconoció con autocrítica.

El debate sobre entrevistar a Vox

Respecto a las acusaciones de blanquear el fascismo por dar voz a Abascal, Broncano defendió su decisión: «En el punto actual en el que Vox es una fuerza que va a sacar un montón de escaños, que tiene una representación social gigante y que es un partido parlamentario y democrático, me parece que tiene que venir al programa».

El presentador reconoció que el debate sobre cuánta voz dar en medios públicos a políticos con las posiciones de Abascal es «muy antiguo» y respetó las opiniones contrarias, pero defendió que «en 2026 creo que se puede entrevistar a alguien de Vox. Lo que pasa es que no lo hice de la forma adecuada».

Su puesto no peligra

A pesar de la controversia, Broncano no cree que su puesto en TVE esté en peligro. «El programa sigue siendo, en mi opinión, un éxito. El programa creo que representa muchas cosas muy buenas para la televisión pública», afirmó. El presentador rechazó la idea de dimitir: «No soy un político. Soy un presentador que no ha hecho bien un programa, pero esto pasa todo el rato con presentadores de todo tipo y no dejan de trabajar».

Sobre las críticas de periodistas que cuestionaron que fuera él quien realizara estas entrevistas políticas, Broncano fue claro: «No he querido hacer ninguna de estas entrevistas. Esto es un muy buen marrón que me ha caído al estar en la televisión pública, en el programa con más espectadores de la cadena». Y añadió: «He intentado hacerlo con responsabilidad y hacer el servicio público que supone que hay que hacer en la 1. Desde luego ayer no fue el caso».

El presentador confirmó que continuará con las entrevistas políticas programadas, mencionando que ese mismo día recibiría a Ada Colau, y expresó su deseo de «poder volver a hacer entrevistas normales». «Asumo la responsabilidad totalmente», concluyó un Broncano visiblemente tocado pero decidido a seguir adelante.