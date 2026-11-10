Pilar de Aristegui: «Mis padres sobrevivieron a tres guerras, de esta España también saldremos»

Pilar de Aristegui es escritora, pintora, académica y jardinera, aunque confiesa que de esto último es de lo que se siente más orgullosa. Su vida ha estado marcada por la diplomacia, no la suya propia, sino la de toda su familia: sus padres, su marido Carlos Abella y su sobrino Gustavo de Aristegui forman parte de una saga familiar extraordinaria.

Nacida en 1945 en medio de un bombardeo en Bruselas, Pilar es heredera de una historia fascinante que ahora plasma en El mundo en mi maleta, un libro que relata las vivencias de sus padres durante tres guerras: la Primera Guerra Mundial francesa, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial.

Los joyeros de Amberes y la palabra dada

Uno de los episodios más conmovedores del libro ocurre en Amberes, cuando su padre era cónsul general de España. Con los panzers alemanes a solo 12 kilómetros de la frontera holandesa, los joyeros judíos de la ciudad tomaron una decisión que exigía una fe enorme: confiar sus piedras preciosas, todo su patrimonio, a un solo hombre.

Tras discretas pesquisas, eligieron al cónsul español. Le pidieron que guardara sus diamantes bajo la protección de la bandera española para recuperar algún día su profesión y sus vidas. La respuesta del padre de Pilar no fue un gran discurso, sino una promesa simple y rotunda: «Les doy mi palabra».

Uno a uno, los joyeros presentaron sus piedras. Se pesaron, se anotaron, se sellaron, se lacraron. Y lo más asombroso: él nunca se lo contó a su familia. Se supo décadas después por boca de un neoyorquino. El capítulo concluye en mayo de 1945, con la guerra terminada, cuando cumplió su promesa en la Embajada de España en Bruselas.

Bruselas en guerra: multiplicar lo poco que había

Durante cinco años en Bruselas y uno en Amberes, los padres de Pilar vivieron bajo la ocupación nazi. En una embajada y un consulado abarrotados de refugiados —sefarditas españoles, judíos, cristianos—, la familia de Aristegui compartía lo poco que tenía.

Cuando los alimentos no alcanzaban, se multiplicaban las raciones: más agua a la sopa, un poco de tocino a las patatas. No pedían nacionalidad ni raza. Había principios que no admitían excepciones. Entre los visitantes estaba incluso un anarquista español que, en 1943, acudió a la embajada simplemente porque era español y necesitaba ayuda.

De Constantinopla a Washington: una vida diplomática

La historia familiar comienza en Turquía en 1921, cuando la madre de Pilar, una francesa que acabaría siendo embajadora de facto, creyó que asistiría a la presentación de credenciales de su marido ante el sultán. Vestida con sombrero, guantes y la más perfecta compostura europea, se encontró de repente en el harén, viendo la ceremonia detrás de una celosía, la musarabey.

En lugar de escandalizarse, se echó a reír. Así comenzó una vida diplomática hecha de sorpresas, maletas siempre a medio hacer y una manera de enfrentarse a lo desconocido con curiosidad, honor y la cabeza muy alta.

Volvieron a Turquía en 1931, cuando Kemal Ataturk había transformado el país: voto femenino, incorporación de las mujeres al parlamento en 1934. El padre de Pilar fue luego jefe del gabinete diplomático del alto comisario en Tetuán, trabajando con el general Sanjurjo.

Carlos Abella: siete años en el Vaticano

El marido de Pilar, Carlos Abella, fue uno de los diplomáticos más extraordinarios de la historia de España. Permaneció siete años y medio en el Vaticano, una duración rarísima en aquella época, donde lo normal era que los embajadores rotaran cada cuatro años. Se jubiló en Santa Sede tras una labor inagotable por el entendimiento entre los dos estados.

Pilar recuerda con emoción su relación con San Juan Pablo II. En las canonizaciones y consistorios, cuando había delegación española, el Papa pedía que Carlos y Pilar se quedaran un momento. Les agarraba con ambas manos y les preguntaba muchas cosas. Un día le preguntó algo absolutamente cotidiano: «¿Qué va a dar hoy de comer en la embajada? Sé que va el cardenal Martínez Somalo y es un gran gourmet».

Pilar acabó explicando al Santo Padre el menú que prepararía en su casa. Hacía mucha cocina vasca, en la que se había criado, y los espárragos riojanos tenían un éxito tremendo en Roma.

Reagan y la época de Washington

Posteriormente, Carlos Abella fue embajador en Washington durante cinco años, en la época de Ronald Reagan. Pilar lo describe como un personaje «enormemente cercano» que conocía perfectamente al americano. Fue el primer presidente de Estados Unidos que comenzó a hablar del aporte hispano a la nación, destacando valores como familia, amigos y religión.

El sentido del deber frente a la adversidad

Cuando se le pregunta cómo ve España actualmente, Pilar es crítica pero esperanzada. Ve «un gran abandono», refiriéndose a tragedias como las de Adamuz y la Urda, y una falta de mantenimiento generalizada en carreteras e infraestructuras. Sin embargo, siempre recuerda las palabras de San Juan Pablo II: «No tengáis miedo».

«Cuando veo la situación preocupante de España, siempre me acuerdo de que mis padres pasaron tres guerras. Mi padre perdió todo en la Guerra Civil: se quedó con 55 años y cinco hijos, sin profesión, sin hacienda y sin casa. Luego le destinaron a Bélgica, seis años de guerra mundial. Cuando comparo los problemas que podemos tener con lo que ellos vivieron, me parece que no me puedo quejar. Pero hay que actuar».

Una crítica a la sociedad actual

Pilar lamenta que hayamos transmutado de una sociedad donde llegabas al mundo y tenías que dar para ganarte las cosas, a una donde parece que el mundo se lo debe todo a los jóvenes. Pone como ejemplo a su cuñada Yumana, viuda de Pedro de Aristegui, asesinado en Beirut en 1989 cuando un misil entró por la puerta de su despacho en la embajada.

Yumana perdió ese día a su marido, a su padre, a su única hija y a su hermana. Sola, educó a sus hijos Diego y Alejandra en el esfuerzo. «Hoy son gente normal, que aportan a la sociedad, que no se quejan, que no van de mártires de nada. Eso es mérito de los chicos, pero también de Yumana en cómo les educó».

Feminismo bien entendido y la grandeza de España

Pilar se declara feminista «en el sentido de que siempre me ha interesado lo que ha hecho la mujer en la historia», pero rechaza «este feminismo mal entendido que va contra las mujeres». Recuerda que España fue pionera en derechos femeninos: la primera vez que se habla de «derechos de la mujer» es en las Cortes de León en 1188, y la primera mujer reina de pleno derecho fue Urraca de León.

También defiende la labor de España en América: «Si vas a América y ves lo que hizo España, te quedas asombrado. San Francisco de Quito, la Catedral de Lima, Antigua Guatemala… Esa América la hicimos juntos, españoles de la península y españoles de ultramar». Critica la leyenda negra, cuyos peores responsables «somos nosotros mismos», citando el libro de Teodoro de Bry, inspirado en las relaciones del padre De las Casas.

La jardinería: vencer a la adversidad

De todas sus facetas, Pilar confiesa que la jardinería es de la que se siente más orgullosa. En un jardín en los alrededores de Madrid, en el confín con Guadalajara, le dijeron que no podría hacer nada por el clima extremo y la tierra malísima. «Cuando empezaron a crecer los árboles, a salir las rosas y las plantas, fue un triunfo. Había ganado a la adversidad».

Un mensaje de esperanza

«Si mis padres salieron de tres guerras, dos mundiales y una civil, yo creo que de esta podremos salir», concluye Pilar. «Se trata de poner orden, gestión, principios y valores en una sociedad que lo está necesitando. El que pueda hacer, que haga. Con naturalidad, sin alaracas y sin quejarse. Hacer lo que hay que hacer».

El mundo en mi maleta es un libro sobre principios, sobre personas normales que en situaciones dramáticas eligieron cumplir su deber y comportarse con humanidad y compasión. Es también un viaje a través de la historia en diferentes países, desde los sultanes de Turquía hasta la Turquía de Ataturk, de Bruselas a Oslo, pasando por el Vaticano y Washington.

Como explica Pilar, su padre jamás respondió con grandes discursos. Solo con una promesa: «Les doy mi palabra». Y la cumplió.