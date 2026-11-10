Las redes se cachondean de Broncano y celebran cómo Abascal domó al balbuceante presentador: “Ha quedado como un imbécil”

La entrevista de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ ha terminado convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para David Broncano.

El presentador, visiblemente incómodo y con dificultades para mantener el hilo de la conversación, no consiguió imponer el ritmo habitual de su programa frente al líder de VOX, que aprovechó la ocasión para responder con tranquilidad y devolverle algunos de sus reproches.

El resultado ha provocado una oleada de comentarios en las redes sociales, donde numerosos usuarios han ironizado sobre el papel del humorista y han presentado el encuentro como una victoria política y dialéctica de Abascal.

La visita del presidente de Vox al espacio de TVE era uno de los acontecimientos televisivos más esperados de la precampaña electoral. Sin embargo, lo que debía ser una entrevista especialmente complicada para el dirigente político acabó colocando al propio Broncano en el centro de las críticas.

El presentador afrontó la conversación con un tono mucho más serio de lo habitual, renunciando prácticamente a los recursos humorísticos que caracterizan ‘La Revuelta’. Pero la tensión fue evidente desde los primeros compases. Sus constantes titubeos, las dificultades para formular algunas preguntas y los momentos en los que perdió el hilo de la conversación se convirtieron en uno de los aspectos más comentados de la emisión.

Las redes convierten la entrevista en una pesadilla para el presentador

La reacción en X no tardó en llegar. Los comentarios sobre los nervios, los balbuceos y las dificultades comunicativas de Broncano se multiplicaron durante y después de la emisión.

La escena final también ha contribuido a alimentar las bromas. Cuando Broncano se negó a desearle suerte a Abascal, el dirigente de Vox le devolvió el gesto con una respuesta que se convirtió en uno de los momentos más comentados: «Yo sí te voy a desear suerte, porque la vas a necesitar».

Más allá de las diferencias ideológicas y de las críticas que también recibió la entrevista desde otros sectores, el episodio ha abierto un debate sobre la capacidad de Broncano para afrontar una conversación política de estas características.

La visita de Abascal tenía todos los ingredientes para convertirse en una encerrona televisiva para el líder de Vox: un programa identificado por buena parte de su audiencia con posiciones progresistas, un presentador que había mostrado públicamente sus reticencias a recibirlo en el pasado y una entrevista en plena precampaña electoral.

Sin embargo, el desarrollo de la conversación terminó generando una lectura muy diferente entre numerosos usuarios de las redes sociales. En lugar de quedar acorralado, Abascal consiguió mantener el pulso de la entrevista y aprovechar los momentos de inseguridad de su interlocutor.

La polémica ha ido mucho más allá de los espectadores anónimos. La entrevista también ha provocado reacciones de perfiles conocidos en X, entre ellos la exdirigente de Vox Macarena Olona, la periodista Teresa Gómez y el periodista David Alandete, cuyas publicaciones se han sumado a la conversación generada por el cara a cara entre Broncano y Abascal.

¿Quién aconsejó a Broncano que dejase de ser cómico para meterse a entrevistador político? Qué lástima de tartamudeo. Qué merecido destrozo. Puerta grande. #AbascalEnLaRevuelta — Macarena Olona (@Macarena_Olona) November 9, 2026

Ver a Broncano me ha puesto nerviosísima. Reconozco que es la primera vez que veo su programa (cuando estuvo Sánchez, no pude verlo), pero hay algo que no consigo entender: ¿cómo puede alguien que es incapaz de enlazar dos palabras sin tartamudear estar al frente de un programa y cobrar semejante sueldazo? — Teresa Gómez (@teresagomezgp) November 9, 2026

«No has tenido huevos». Esto es TVE, señores. En esto ha quedado la televisión pública en esta era. Un diputado, cabeza de lista de uno de los partidos con mayor representación en el Parlamento, elegido por los ciudadanos para representar la soberanía nacional, sentado en un plató mientras el presentador le espeta que «no ha tenido huevos». Un reproche tabernario desde una televisión pagada con el dinero de todos. Confundir la insolencia con el ingenio no es gracioso. Es una degradación de algo que es de todos. https://t.co/9DdrAkf9Zq — David Alandete (@alandete) November 9, 2026

Lo de Broncano pidiendo perdón por el público en su programa y rogando (tartamudeando) que no le hundan en las redes , lo dice todo . Vaya baño. ¡Suerte Broncano en la séptima ! https://t.co/EhmjzFMyVR — Cake Minuesa (@cakealatake) November 9, 2026

El mejor Zasca de Santiago Abascal a Broncano ‼️ ✓ Broncano : No te voy a desear suerte.

✓ Abascal: Pues yo a ti sí , porque vas a necesitarla.

😂

En esta entrevista Abascal ha subido 5 puntos y Broncano ha quedado como un imbécil tartaja. https://t.co/GGfADjPbzO — Kirk. 🐙🇪🇦 (@QFueso) November 9, 2026