  • ESP
    España América
Periodismo

TENSIÓN EN EL PLATÓ DE RTVE

Las redes se cachondean de Broncano y celebran cómo Abascal domó al balbuceante presentador: “Ha quedado como un imbécil”

La actuación del presentador durante su entrevista con el líder de Vox desata una avalancha de críticas, bromas y comentarios irónicos en X

Santiago Abascal y David Broncano en &#039;La Revuelta&#039;
Santiago Abascal y David Broncano en 'La Revuelta'
Archivado en: David Broncano | Periodismo | Santiago Abascal | VOX

Más información

Santiago Abascal y David Broncano.

Abascal deja KO a un bronco y balbuceante Broncano que se hunde en su propia emboscada

La entrevista de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ ha terminado convirtiéndose en un auténtico quebradero de cabeza para David Broncano.

El presentador, visiblemente incómodo y con dificultades para mantener el hilo de la conversación, no consiguió imponer el ritmo habitual de su programa frente al líder de VOX, que aprovechó la ocasión para responder con tranquilidad y devolverle algunos de sus reproches.

El resultado ha provocado una oleada de comentarios en las redes sociales, donde numerosos usuarios han ironizado sobre el papel del humorista y han presentado el encuentro como una victoria política y dialéctica de Abascal.

La visita del presidente de Vox al espacio de TVE era uno de los acontecimientos televisivos más esperados de la precampaña electoral. Sin embargo, lo que debía ser una entrevista especialmente complicada para el dirigente político acabó colocando al propio Broncano en el centro de las críticas.

El presentador afrontó la conversación con un tono mucho más serio de lo habitual, renunciando prácticamente a los recursos humorísticos que caracterizan ‘La Revuelta’. Pero la tensión fue evidente desde los primeros compases. Sus constantes titubeos, las dificultades para formular algunas preguntas y los momentos en los que perdió el hilo de la conversación se convirtieron en uno de los aspectos más comentados de la emisión.

Las redes convierten la entrevista en una pesadilla para el presentador

La reacción en X no tardó en llegar. Los comentarios sobre los nervios, los balbuceos y las dificultades comunicativas de Broncano se multiplicaron durante y después de la emisión.

La escena final también ha contribuido a alimentar las bromas. Cuando Broncano se negó a desearle suerte a Abascal, el dirigente de Vox le devolvió el gesto con una respuesta que se convirtió en uno de los momentos más comentados: «Yo sí te voy a desear suerte, porque la vas a necesitar».

Más allá de las diferencias ideológicas y de las críticas que también recibió la entrevista desde otros sectores, el episodio ha abierto un debate sobre la capacidad de Broncano para afrontar una conversación política de estas características.

La visita de Abascal tenía todos los ingredientes para convertirse en una encerrona televisiva para el líder de Vox: un programa identificado por buena parte de su audiencia con posiciones progresistas, un presentador que había mostrado públicamente sus reticencias a recibirlo en el pasado y una entrevista en plena precampaña electoral.

Sin embargo, el desarrollo de la conversación terminó generando una lectura muy diferente entre numerosos usuarios de las redes sociales. En lugar de quedar acorralado, Abascal consiguió mantener el pulso de la entrevista y aprovechar los momentos de inseguridad de su interlocutor.

La polémica ha ido mucho más allá de los espectadores anónimos. La entrevista también ha provocado reacciones de perfiles conocidos en X, entre ellos la exdirigente de Vox Macarena Olona, la periodista Teresa Gómez y el periodista David Alandete, cuyas publicaciones se han sumado a la conversación generada por el cara a cara entre Broncano y Abascal.

Los mejores productos de gastronomía

PRODUCTOS DE GASTRONOMÍA
Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]