Sarah Santaolalla le pone ‘ojitos’ a Sánchez y acaba apaleada en redes: “Ni a Javierito le mira así”

Ya no se cortan en disimular.
La entrevista-masaje de Javier Ruiz a Pedro Sánchez en ‘La Séptima’, el nuevo canal creado para blanquear al sanchismo, fue un nuevo esperpento con el fin de limpiar la imagen del presidente del Gobierno de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Mientras tanto, Santiago Abascal, decidió entrar en territorio enemigo, en ‘Telepedro’ y enfrentarse a David Broncano en una entrevista-debate en la que el líder de VOX terminó toreando a un balbuceante presentador.
Siguen a lo suyo y la imagen que ofrecen es de vergüenza ajena. Sarah Santaolalla, ahora en ‘La Séptima’, se ha convertido este martes en el centro de las críticas en redes tras publicar una foto de Pedro Sánchez en el plató del nuevo canal.
El tuit, en el que anunciaba la presencia del presidente del Gobierno, ha desatado una oleada de comentarios irónicos. En la fotografía se ve a la activista política ‘poniendo ojitos’ al líder socialista. «Ni a Javierito le mira así», comenta un usuario de X. «La próxima vez a ver si disimuláis algo mas y no tenéis cara de enamorados madre mía que nivel», apostilla otro internauta.
La publicación ha recibido comentarios criticando el servilismo de Santaolalla. Periodistas sonrientes ante la presencia de Sánchez, sin preguntas incómodas, sin cuestionar nada, todo por un plato de lentejas.
@SarahPerezSanta @la_septima_tv Ni a Javierito le mira así, tú! https://t.co/fmRkcjnLSd
— Nowherman (@TodoSomosPerezA) November 10, 2026
@SarahPerezSanta @la_septima_tv La próxima vez a ver si disimulais algo mas y no teneis cara de enamorados madre mía que nivel
— Álex M.G 💙🇪🇦🇪🇺 (@AMG__0425) November 10, 2026
@SarahPerezSanta @la_septima_tv que ridículo invitarlo justo el mismo día que va abascal a la pública solo para quitarle audiencia y aún así no os vea ni cristo. Perros
— Madridista_18* (@AntiCule_BCN) November 10, 2026
@SarahPerezSanta @la_septima_tv Las caras son de auténticos esclavos serviles. El amor propio de esta gente es desolador.
— Nacho (@Bowi3e) November 10, 2026
@SarahPerezSanta @la_septima_tv Otra cadena para la propaganda fascista de Sánchez
— Francisco (@FranciscoE54969) November 10, 2026
@SarahPerezSanta @la_septima_tv “Periodistas” que aman al líder
— Ned (@Carnice28160638) November 10, 2026