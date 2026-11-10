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POLÉMICA EN 'X'

Sarah Santaolalla le pone ‘ojitos’ a Sánchez y acaba apaleada en redes: “Ni a Javierito le mira así”

La mirada de devoción de la activista política y presentadora de 'La Séptima' desata una oleada de críticas

Sarah Santaolalla, Pedro Sánchez y Javier Ruiz
Sarah Santaolalla, Pedro Sánchez y Javier Ruiz
Archivado en: Javier Ruiz | Pedro Sánchez | Periodismo | Sarah Santaolalla

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Ya no se cortan en disimular.

La entrevista-masaje de Javier Ruiz a Pedro Sánchez en ‘La Séptima’, el nuevo canal creado para blanquear al sanchismo, fue un nuevo esperpento con el fin de limpiar la imagen del presidente del Gobierno de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Mientras tanto, Santiago Abascal, decidió entrar en territorio enemigo, en ‘Telepedro’ y enfrentarse a David Broncano en una entrevista-debate en la que el líder de VOX terminó toreando a un balbuceante presentador.

Siguen a lo suyo y la imagen que ofrecen es de vergüenza ajena. Sarah Santaolalla, ahora en ‘La Séptima’, se ha convertido este martes en el centro de las críticas en redes tras publicar una foto de Pedro Sánchez en el plató del nuevo canal.

El tuit, en el que anunciaba la presencia del presidente del Gobierno, ha desatado una oleada de comentarios irónicos. En la fotografía se ve a la activista política ‘poniendo ojitos’ al líder socialista. «Ni a Javierito le mira así», comenta un usuario de X. «La próxima vez a ver si disimuláis algo mas y no tenéis cara de enamorados madre mía que nivel», apostilla otro internauta.

La publicación ha recibido comentarios criticando el servilismo de Santaolalla. Periodistas sonrientes ante la presencia de Sánchez, sin preguntas incómodas, sin cuestionar nada, todo por un plato de lentejas.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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