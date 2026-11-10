Una vecina de El Hierro hunde a Pedro Sánchez por desentenderse de la llegada masiva de pateras: «¡Que se vaya ya!»

Impecable.

Una vecina de El Hierro expresó sin rodeos su hartazgo ante la pasividad del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la enésima crisis migratoria que afecta al archipiélago canario, especialmente a la isla del Meridiano.

La mujer señaló directamente al presidente y exigió su marcha por no atender el colapso que sufren los servicios locales en X.

Las imágenes que acompañan sus palabras mostraron a grupos de inmigrantes en las inmediaciones del puerto y zonas cercanas, con contenedores, barreras y equipamientos provisionales que evidencian la saturación de la pequeña isla.

Según los datos oficiales, El Hierro ha recibido unos 8.000 inmigrantes irregulares solo en el último mes, una cifra que multiplica la capacidad habitual de acogida y genera tensiones diarias entre la población residente.

La mujer, visiblemente afectada, resumió el sentir de muchos isleños al reprochar la falta de respuesta institucional. Sus declaraciones ponen el foco en la necesidad de medidas concretas que eviten que la llegada masiva de pateras siga desbordando los recursos de una comunidad reducida.

El impacto en la isla más pequeña

El Hierro, con apenas unos pocos miles de habitantes, se ha convertido en uno de los puntos más presionados de la ruta canaria. Los testimonios locales destacan que los servicios sanitarios, de alojamiento y de atención básica están al límite. La vecina entrevistada insiste en que la situación no es sostenible y que la falta de coordinación desde Madrid agrava el problema día a día.

Las secuencias grabadas muestran a personas caminando entre infraestructuras temporales, con bolsas de pertenencias y en un entorno que revela la improvisación de las últimas semanas. Este escenario contrasta con la tranquilidad habitual de la isla, conocida por su bajo índice de población y su carácter rural.

La dignidad de los habitantes de El Hierro se sintetiza a la perfección en esta mujer que deja noqueado a @sanchezcastejon por desentenderse de la crisis de las pateras que ha colapsado por completo la isla del Meridiano. pic.twitter.com/6HdVsYdwQ6 — Luis Rioja (@miescano351) November 10, 2026

Los números son elocuentes y no admiten eufemismos. En las últimas cinco semanas El Hierro ha recibido más de 8.000 personas a bordo de cayucos procedentes principalmente de Senegal, Gambia y otros puntos del África subsahariana. Solo en los primeros días de noviembre la cifra supera las 4.500-5.000 llegadas en la isla, con jornadas de más de un millar de desembarcos y fines de semana que han superado los 1.300 rescatados.

El Cabildo ha declarado la emergencia social. El Hospital Nuestra Señora de los Reyes tiene sus camas ocupadas y ha habilitado espacios adicionales; Salvamento Marítimo, la Policía Nacional, la Guardia Civil y Cruz Roja operan al límite; los centros de atención temporal están saturados y las derivaciones a otras islas se retrasan porque Tenerife y Gran Canaria tampoco tienen margen. En La Restinga, pueblo de unos 670 habitantes, los cayucos se acumulan en el puerto, dificultando la pesca y el buceo —sectores que han pasado de once a cuatro centros activos— y golpeando la hostelería y la restauración.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, lleva meses advirtiendo de la reactivación de la ruta atlántica, la más mortífera del mundo. Cartas, llamadas y solicitudes de coordinación han precedido a la reunión de urgencia de la Comisión Interministerial de Inmigración que se celebra hoy en la Moncloa, presidida por el ministro Ángel Víctor Torres y a la que acuden Clavijo y el presidente del Cabildo herreño, Alpidio Armas. Sánchez no está previsto que asista en persona.

Canarias llega con un documento de ocho medidas consensuadas: mecanismo permanente de coordinación con seguimiento semanal, iniciativa diplomática urgente en países de origen —especialmente Senegal—, plan de contingencia con refuerzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Salvamento Marítimo y atención sanitaria a cargo de Cruz Roja en puerto y CATE, despliegue de Frontex, y un paquete específico de emergencia económica y logística para El Hierro. Clavijo ha advertido de que, si no hay respuestas concretas, estudiará acudir a los tribunales.