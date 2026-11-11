Alicia Bódalo explota como nunca contra los ‘comegambas’ de UGT y CCOO: «En 8 años le han lamido el c*lo a Pedro Sánchez»

Impecable e implacable.

La tertuliana y colaboradora habitual de Periodista Digital, Alicia Bódalo, volvió a encender las redes con una intervención que reflejó el hartazgo de muchos ciudadanos ante la convocatoria de huelga general para este 11 de noviembre de 2026.

En el programa ‘El Análisis. Diario de la Noche‘ de Telemadrid cargó sin filtros contra los sindicatos mayoritarios y puso el foco en lo que consideró una maniobra orquestada desde el poder para pagar deudas políticas antes de las elecciones del 29-N.

Su intervención se centró en la falta de razones laborales reales detrás de la protesta y apunta directamente a las dádivas recibidas por UGT y CCOO durante los últimos años. La tertuliana planteó que los sindicatos actúan ahora para devolver esos favores y calentar la calle contra la derecha. Bódalo, visiblemente indignada, resumió el sentir de una parte de la ciudadanía que ve en la huelga más estrategia electoral que defensa de los trabajadores.

🗨️"Yo soy una ciudadana hasta los huevos de este Gobierno, me duele mi país, me duele todo lo que estoy viendo cada día"

Alicia Bódalo, pone voz al hartazgo de una parte de la ciudadanía#ElAnalisisDN

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La periodista y ciudadana se presentó como lo que es: una trabajadora corriente «hasta los huevos de este Gobierno»:

Me duele mi país, me duele todo lo que estoy viendo cada día. Y lo que más asco me da es que gentuza como esta esté gobernando.

El tono subió rápidamente cuando abordó la huelga que hoy paraliza parte del país. Preguntada por el seguimiento entre quienes no quieren secundarla, Bódalo fue rotunda: no iba a permitir que una panda de vagos le diga lo que tiene que hacer.

La pregunta que muchos se hacen —»¿qué han hecho durante ocho años?»— la respondió sin vacilar: «Lamer el culo a Sánchez, lamer el culo al Gobierno, lamer el culo a Yolanda Díaz». Según su relato, el mecanismo ha sido sencillo: «para tenerlos calladitos, vente, cariñito, ven, que te voy a dar veinte millones de euros esta semanita y luego dentro de tres meses te doy otros veinte. Pero tú a comer gambas, y luego ya, cuando veamos que vamos a perder, a ver lo que hacemos».

La expresión ‘comegambas’, ya convertida en arma arrojadiza contra los líderes de las centrales mayoritarias (Pepe Álvarez de UGT y Unai Sordo de CCOO), encaja con el diagnóstico de Bódalo. Los sindicatos, que no convocaron una huelga general durante los ocho años de Pedro Sánchez, despiertan ahora, a pocos días del arranque de la campaña electoral para el 29 de noviembre. La última convocatoria de este tipo se remonta a 2012, contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

El contraste es difícil de ignorar. Mientras los precios de la vivienda se disparaban, el poder adquisitivo se erosionaba y la precariedad se consolidaba, UGT y CCOO mantuvieron una relación fluida con el Ejecutivo. Informes periodísticos han cifrado en torno a 110 millones de euros las subvenciones directas recibidas por ambas organizaciones desde 2018, con un aumento del 263 % en la partida estatal destinada a sindicatos (de unos 8,8 millones en 2018 a una previsión de 32 millones en 2026). Las centrales concentran la mayor parte de esos fondos por su representatividad.

Bódalo, que se define como una ciudadana sin pretensiones de periodista de carrera, situó el hartazgo en la calle: gente que trabaja, como el dueño de restaurante o la ganadera que también intervenían en el programa, y que se siente excluida de la “marea sindical”. Su rechazo a la huelga no es abstracto; responde a la percepción de que los mismos que callaron durante años ahora pretenden convertir un problema real (el acceso a la vivienda y los salarios) en un acto político a las puertas de las urnas.

Los sindicatos defienden que la convocatoria, impulsada inicialmente por el movimiento de inquilinas tras el caso de Maricarmen Abascal, responde a una «gran fractura socioeconómica» y busca influir en el debate electoral sobre vivienda, salarios y servicios públicos. Críticos de la derecha y de sectores laborales minoritarios lo ven de otro modo: un despertar tardío y convenientemente sincronizado con el calendario de Pedro Sánchez, después de años de «paz social» financiada.

La intervención de Alicia Bódalo resume un malestar que no se limita a las redes. Es la voz de quienes observan que, tras ocho años del autodenominado ‘Gobierno más progresista de la historia’, los principales sindicatos mayoritarios pasan de la complicidad subvencionada a la movilización de última hora. Que cada uno saque sus conclusiones: para Bódalo, el menú de estos años ha sido claro —lamer y luego a las gambas—. Y hoy, con la huelga en marcha, muchos se preguntan si el menú ha cambiado o solo se ha aplazado hasta después del 29-N.