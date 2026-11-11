Lo más alucinante que verás en TV sobre la huelga: Alfredo Duro se larga en directo y Pedrerol alucina

El programa El Chiringuito de Mediaset arrancó a las doce de la noche del 11 de noviembre, justo cuando comenzaba la huelga general en España. En su primera intervención, el tertuliano Alfredo Duro, habitual de posiciones de izquierdas, anunció su decisión de marcharse para secundar la protesta.

La escenadejó con la consiguiente cara desencajada de alucine al presentador Josep Pedrerol, que no salía de su asombro ante la salida repentina de su compañero.

En este tuit pueden ver el momento:

«Y en este caso la convicción a secundar la huelga que es una huelga justa una huelga necesaria…».

Poco después se levanta y se despide con un «Pues hasta mañana, mañana seguiremos».

Que hace este secundando la huelga en directo ? Adiós Alfredo, duró lo que duró Hasta nunqui

pic.twitter.com/ONWZQakfXG — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) November 11, 2026

Pedrerol, visiblemente descolocado, intentó mantener la compostura. Respondió con frases como «gracias, hasta mañana Alfredo, si quieres, ¿eh?» y luego ironizó sobre el tiempo trabajado: «

Ha cumplido el primer minuto que no era todavía, no había empezado la huelga ¿no? Te digo, yo he trabajado once minutos también hay que tenerlo en cuenta…».

Los usuarios que siguieron el momento no tardaron en comentar la salida de Duro. El tuit principal recoge el desconcierto general con frases como «Qué hace este secundando la huelga en directo? Adiós Alfredo, duró lo que duró». Otras respuestas destacan el tono irónico: «Qué rápido estuviste Alfredito, te uniste al club de Josito y de Juanmita» o «El soldado del psoe bajsjsjs». El vídeo acumula miles de visualizaciones y genera debate sobre la politización de la huelga y la coherencia de los tertulianos en antena.